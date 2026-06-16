Новий обов’язковий платіж в Польщі: коли та скільки доведеться платити

Новий обов'язковий платіж в Польщі. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі готують значні зміни у системі оплати за користування радіо та телебаченням. З 1 січня 2027 року там планують повністю скасувати чинний ліцензійний збір за радіо- і телевізійні приймачі. Замість нього з’явиться новий аудіовізуальний платіж. Планується, що гроші автоматично утримуватимуть під час подання податкової декларації.

Про те, скільки потрібно буде платити за користування радіо та телебаченням в Польщі з 2027 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посилання на інформаційний портал "inPoland".

Як зміняться правила оплати для людей, які користуються радіо та телебаченням в Польщі

Зараз оплата залежить лише від того, чи є у людини приймач. У 2026 році платіж становить 9,50 злотих на місяць за радіо (приблизно 116 грн) або 30,50 злотих за телевізор чи комплект "ТВ + радіо" (373 грн). Кількість пристроїв у домі не впливає на суму.

Після змін очікується, що новий платіж буде нижчим — приблизно 8-9 злотих (98-110 грн) на місяць. Однак його сплачуватимуть усі платники податків, незалежно від того, користуються вони телевізором чи радіо. З часом збір може зрости, адже передбачена щорічна індексація цієї суми.

Також нова система змінить сам підхід до оплати аудіовізуальних послуг: більше не потрібно буде реєструвати телевізори чи радіоприймачі. Перевірки, які раніше проводила Польська поштова служба, теж скасують.

Читайте також:

Скільки грошей потрібно мати при собі для в’їзду до Польщі

Окремо слід нагадати і про правила в’їзду в країну. Вони стосуються мінімальної суми готівки або коштів на рахунку, які потрібно мати для підтвердження платоспроможності. Ці вимоги встановлені постановою Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Станом на 2026 рік діють такі норми:

300 злотих (приблизно 3,6 тис. грн) — якщо поїздка триває до 4 днів

75 злотих за кожен день — якщо перебування довше 4 днів

Тобто суму потрібно рахувати як 75 злотих, помножені на кількість днів. Також радять мати трохи більше коштів, щоб уникнути питань на кордоні. Якщо гроші на банківській картці, бажано мати виписку з рахунку як підтвердження.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі оновили правила щодо знайдених грошей і загублених речей. З 19 травня діють нові вимоги, і тепер за привласнення великої суми готівки можуть оштрафувати або навіть притягнути до кримінальної відповідальності.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Польщі почали визначати нові рівні мінімальної зарплати та погодинної оплати на 2027 рік. Свої пропозиції вже подало Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики.