Новый обязательный платеж в Польше: когда и сколько придется платить

Новый обязательный платеж в Польше. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше готовятся к значительным изменениям в системе оплаты за пользование радио и телевидением. С 1 января 2027 года там планируют полностью отменить действующий лицензионный сбор за радио- и телевизионные приемники. Вместо него появится новый аудиовизуальный платеж. Планируется, что деньги будут автоматически удерживаться при подаче налоговой декларации.

О том, сколько нужно будет платить за пользование радио и телевидением в Польше с 2027 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Как изменятся правила оплаты для людей, пользующихся радио и телевидением в Польше

Сейчас оплата зависит только от того, есть ли у человека приемник. В 2026 году плата составляет 9,50 злотых в месяц за радио (примерно 116 грн) или 30,50 злотых за телевизор или комплект "ТВ + радио" (373 грн). Количество устройств в доме не влияет на сумму.

После изменений ожидается, что новый платеж будет ниже — примерно 8-9 злотых (98-110 грн) в месяц. Однако его будут платить все налогоплательщики, независимо от того, пользуются ли они телевизором или радио. Со временем сбор может вырасти, ведь предусмотрена ежегодная индексация этой суммы.

Также новая система изменит сам подход к оплате аудиовизуальных услуг: больше не нужно будет регистрировать телевизоры или радиоприемники. Проверки, которые ранее проводила Польская почтовая служба, тоже отменят.

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Сколько денег нужно иметь при себе для въезда в Польшу

Отдельно следует напомнить и о правилах въезда в страну. Они касаются минимальной суммы наличных или средств на счете, которые нужно иметь для подтверждения платежеспособности. Эти требования установлены постановлением Министерства внутренних дел и администрации Польши. По состоянию на 2026 год действуют следующие нормы:

300 злотых (примерно 3,6 тыс. грн) — если поездка длится до 4 дней

75 злотых за каждый день — если пребывание длится более 4 дней

То есть сумму нужно рассчитывать как 75 злотых, умноженных на количество дней. Также советуют иметь немного больше средств, чтобы избежать вопросов на границе. Если деньги на банковской карте, желательно иметь выписку со счета в качестве подтверждения.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше обновили правила относительно найденных денег и потерянных вещей. С 19 мая действуют новые требования, и теперь за присвоение крупной суммы наличных могут оштрафовать или даже привлечь к уголовной ответственности.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше начали определять новые уровни минимальной зарплаты и почасовой оплаты на 2027 год. Свои предложения уже подало Министерство семьи, труда и социальной политики.