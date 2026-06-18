Перетин кордону Польщі ускладнився: що можуть прискіпливо перевіряти в українців

Проблеми на польському кордоні. Фото: Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Не всіх українців можуть пропустити в Польщу через прискіпливі перевірки прикордонників. Наші громадяни масово скаржаться в інтернет-мережі на довгі очікування в пунктах пропуску та суворий контроль з боку працівників. Варто заздалегідь розібратися з правилами перетину кордону, аби мінімізувати ризики.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням допис користувачки соціальної мережі Threads.

Перевірки на польському кордоні

Дівчина намагалася перетнути прикордонний пункт Грушів — Будомєж, користуючись послугами автобусного пасажирського перевезення. Однак стикнулася з суворим контролем, внаслідок чого п’ятьом людям у транспорті взагалі відмовили у в’їзді.

"Дуже прискіпливо перевіряють готівку та гроші на карті, страхування, якщо транзитом, то квитки і бронювання білетів на літак. Людей, які подорожували транзитом і мали небагато грошей, розвернули. Дуже ретельно перевіряють багаж", — написала українка.

У коментарях люди підтвердили, що ситуація дійсно напружена. В іншої дівчини, яка їхала через Грушів транзитом на власному автомобілі, перевіряли всі речі, запитували про готівку, маршрут і точну адресу прибуття.

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Водночас, за словами мандрівників, в інших пунктах пропуску подібного контролю не було. Зокрема під час проїзду через Раву-Руську та Краковець прикордонники майже не допитувалися, хто куди прямує, чи є достатньо готівки, чи присутнє медичне страхування й інші документи.

Скільки готівки треба мати на кордоні

Існують чіткі вимоги щодо мінімальної суми готівки для успішного перетину кордону. Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, у 2026 році підтвердження платоспроможності включає наявність:

300 злотих — для поїздки тривалістю не більше чотирьох днів;

75 злотих — на кожен день запланованого перебування, якщо подорож триватиме понад чотири дні.

Додатково необхідно мати документи на підтвердження мети перетину державного кордону. Наприклад, запрошення від родичів, квитки на подію, бронювання готельного номера у випадку туризму тощо. Обов’язково треба оформити медичне страхування і здати біометрію (для людей, які виїжджають перше після запуску системи EES).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть заборонити виїзд за кордон через борги. Наявність кредиту ніяк не впливає на право українців подорожувати. Однак відкрите виконавче провадження та рішення суду про обмеження не дозволять перетнути кордон.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Польщі готують посилення перевірок на ринку праці. З 8 липня контролюючий орган зможе примусово перетворювати цивільно-правові договори на трудові. Чимало українців ризикують втратити роботу.