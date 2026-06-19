Пересечение границы ЕС с ETIAS: как долго украинцы смогут путешествовать

Проверка разрешения на пересечение границы. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году Европейский Союз планирует запустить систему ETIAS, которая предусматривает оформление разрешения на выезд за границу. Украинцам придется платить за этот документ, чтобы путешествовать. Не помешает узнать, сколько времени можно будет находиться на территории ЕС с ETIAS.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Евросоюза.

Как долго можно оставаться в ЕС

Наличие разрешения ETIAS будет пропуском на въезд по безвизовому режиму. То есть срок пребывания для иностранцев не изменится — до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако существует важное исключение: посещение Кипра не включается в общий срок, а рассчитывается отдельно.

"Если вы путешествуете на Кипр из другой европейской страны, требующей ETIAS, время, проведенное там, не учитывается в 90 днях, которые можно провести на острове. Также пребывание на Кипре не влияет на 90-дневный лимит в ЕС", — говорится на портале.

Украинцев обяжут иметь действующее разрешение в течение всего времени запланированного пребывания на территории Европейского Союза. После получения ETIAS оно даст право на поездки сроком до трех лет или до истечения срока действия паспорта (в зависимости от того, что наступит раньше).

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Какая стоимость ETIAS для украинцев

По последним данным, оформление разрешения обойдется украинцам и всем иностранцам (не гражданам ЕС) в 20 евро. Платить нужно один раз при подаче заявки на получение ETIAS. По состоянию на июнь 2026 года система еще не запущена, поэтому регистрационная форма закрыта.

"Европейская система информации и авторизации поездок (ETIAS) должна начать работу в последнем квартале 2026 года", — сообщили на сайте.

Требование распространится на граждан стран, не входящих в Европейский Союз и не обязанных иметь визу для краткосрочного пребывания за границей. В то же время ETIAS не понадобится украинцам, имеющим карту проживания, выданную в соответствии с Директивой 2004/38/ЕС, вид на жительство или визу.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам все труднее пересекать польскую границу. Из-за тщательных проверок нашим гражданам часто отказывают во въезде. Особое внимание обращают на наличие наличных денег, медицинской страховки и подтверждения проживания.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько денег необходимо иметь для въезда в Германию. Закон требует проверки платежеспособности иностранцев на границе. Минимально допустимая сумма наличных составляет 45 евро на каждый день запланированного пребывания.