Перетин кордону ЄС з ETIAS: скільки часу зможуть подорожувати українці

Перевірка дозволу на перетин кордону. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 року Європейський Союз планує запустити систему ETIAS, яка передбачає оформлення дозволу для виїзду за кордон. Українцям доведеться платити за документ, аби подорожувати. Не завадить дізнатися, скільки часу можна буде знаходитися на території ЄС з ETIAS.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Євросоюзу.

Як довго можна залишатися в ЄС

Наявність дозволу ETIAS буде пропуском на в’їзд за безвізовим режимом. Тобто термін перебування для іноземців не зміниться — до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Водночас існує важливий виняток: відвідування Кіпру не включається до загального терміну, а розраховується окремо.

"Якщо ви подорожуєте на Кіпр з іншої європейської країни, яка вимагає ETIAS, час, проведений там, не враховується до 90 днів, які можна провести на острові. Так само перебування на Кіпрі не впливає на 90-денний ліміт у ЄС", — йдеться на порталі.

Українців зобов’яжуть мати дійсний дозвіл протягом усього часу запланованого перебування на території Європейського Союзу. Після отримання ETIAS він надасть право на поїздки до трьох років або до закінчення дії паспорта (залежить від того, яка подія настане раніше).

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Яка вартість ETIAS для українців

За останніми даними, оформлення дозволу коштуватиме українцям і всім іноземцям (не громадянам ЄС) 20 євро. Заплатити потрібно один раз під час подання заявки на отримання ETIAS. Станом на червень 2026 року систему не запустили, тому реєстраційна форма закрита.

"Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS) має розпочати роботу в останньому кварталі 2026 року", — анонсували на сайті.

Вимога пошириться на громадян країн, які не входять у Європейський Союз і не зобов’язані мати візу для короткострокового перебування за кордоном. Водночас ETIAS не знадобиться українцям із картою проживання, виданою відповідно до Директиви 2004/38/ЄС, дозволом на проживання або візою.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям все важче перетнути польський кордон. Через прискіпливі перевірки нашим громадянам часто відмовляють у в’їзді. Особливу увагу звертають на наявність готівки, медичного страхування і підтвердження проживання.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки грошей необхідно мати для в’їзду в Німеччину. Закон вимагає перевірку платоспроможності іноземців на кордоні. Мінімально допустима сума готівки становить 45 євро на кожен день запланованого перебування.