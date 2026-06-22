Конфіскація майна на кордоні України: чи можуть його продати або знищити

Конфіскація майна на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Внаслідок порушення законодавства українцям нерідко доводиться миритися з конфіскацією валюти, майна чи товарів на кордоні. Однак мало хто знає, яка доля чекає вилучені речі. Не завадить дізнатися, хто може розпоряджатися конфіскатом і чи продають його.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

Що роблять із конфіскованим майном

Рішення про конфіскацію ухвалює контролюючий орган, посилаючись на законодавчі норми. Зазвичай це відбувається внаслідок порушення українцями правил перетину державного кордону та переміщення через нього товарів. Однак остаточний висновок по справі затверджує суд.

"Після набрання законної сили рішенням суду про конфіскацію товарів або транспортних засобів на користь держави митниця не здійснює їх реалізацію чи подальше розпорядження", — зазначили в ДМС.

Вилучене майно передають органам виконавчої служби, які займаються подальшою реалізацією. Зокрема товари можуть продати через електронні торги або за фіксованою ціною у випадках, передбачених законодавством. Організатором торгів виступає ДП "СЕТАМ".

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Конфісковані речі не завжди вдається реалізувати. Тоді орган державної виконавчої служби, залежно від виду майна і вимог закону, може ухвалити рішення про:

його безплатне передання конкретним отримувачам;

утилізацію;

передання на переробку;

знищення.

Спершу утворюється спеціальна комісію, до складу якої входять представники митниці, і потім ухвалюється рішення про розпорядження майном. При цьому контролюючий орган не займається продажем конфіскату через торгові точки чи інтернет-магазини.

"Митні органи не мають відношення до діяльності закладів, у назвах яких використовується слово "конфіскат" або подібні. Це комерційне рішення суб'єктів господарювання", — констатували в ДМС.

Контролюючий орган має повноваження вилучати у громадян незадекларовані речі, предмети контрабанди, транспортні засоби з обладнаними схованками, підробки, заборонені до переміщення товари, валюту і банківські метали на суму понад 10 000 євро (якщо готівку не задекларували).

Що ще варто знати українцям

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