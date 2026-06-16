Товарна амністія для ФОП: як легально уникнути штрафів під час податкової перевірки

Товарна амністія для ФОП в Україні. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

В Україні під час перевірок ФОП контролюючий орган може вимагати первинні документи на продукцію. Однак трапляються випадки, коли на частину залишків немає підтверджувальних довідок. Для уникнення потенційних проблем підприємцям варто користуватися легальним способом легалізації товару.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на юриста Богдана Янківа в YouTube.

Як працює товарна амністія

З листопада 2021 року існує механізм товарної амністії — можливість скласти опис залишків продукції без первинних документів про їх походження. Тобто підприємець самостійно формує перелік товарів, вказуючи таку інформацію:

найменування;

кількість;

ціну.

Документ не потрібно нікуди подавати чи реєструвати, він зберігається у ФОПа на випадок податкової перевірки. Наявність опису товарних залишків є підтвердженням походження продукції, яка перебуває на обліку підприємства без первинної документації.

Це важливо для ФОП, адже якщо інспектори не отримають відповідні довідки під час перевірки, то накладуть штрафну санкцію в розмірі 100% від вартості необлікованого товару. Натомість опис залишкової продукції допоможе легально уникнути адміністративної відповідальності.

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Як правильно скласти опис товарів

Щоб застосувати амністію, необхідно виконати дві обов’язкові умови. Перша — ФОП повинен бути зареєстрованим на дату складання опису. Друга — документ не можна створити заднім числом на товар, який фізично з’явився на обліку пізніше.

"Можна скласти опис залишків станом на будь-яку дату, коли товар у вас фактично був (за умови реєстрації ФОП). Як наслідок — у вас буде законна підстава для зберігання та реалізації цього товару при перевірці", — констатував Богдан Янків.

Інший варіант легалізації для підприємців, які відкрили бізнес пізніше — знайти ФОП-посередника. Йому потрібно сформувати опис продукції від свого імені та оформити передачу товарів. Це законна схема з конкретним ланцюжком документів, що дозволяє скористатися механізмом амністії через третю особу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що ФОПи повинні вчасно заплатити податки у червні 2026 року. Щомісяця діє дедлайн, до якого необхідно виконати фінансові зобов’язання. Інакше виникне борг і його сума буде зростати через накладання штрафу/пені.

Також Новини.LIVE розповідали, що загрожує українцям, які продають товари в інтернеті без реєстрації ФОП. Отримання доходів без сплати податків — це порушення законодавства. Контролюючий орган може стягнути кошти на загальних підставах і накласти штраф.