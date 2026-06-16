Товарная амнистия для ФЛП: как легально избежать штрафов при налоговой проверке

Товарная амнистия для ФЛП в Украине. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине во время проверок ФЛП контролирующий орган может потребовать первичные документы на продукцию. Однако бывают случаи, когда на часть остатков нет подтверждающих документов. Чтобы избежать потенциальных проблем, предпринимателям следует воспользоваться законным способом легализации товара.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива в YouTube.

Как работает товарная амнистия

С ноября 2021 года существует механизм товарной амнистии — возможность составить опись остатков продукции без первичных документов об их происхождении. То есть предприниматель самостоятельно формирует перечень товаров, указывая такую информацию:

наименование;

количество;

цену.

Документ не нужно никуда подавать или регистрировать, он хранится у ФЛП на случай налоговой проверки. Наличие описи товарных остатков является подтверждением происхождения продукции, которая находится на учете предприятия без первичной документации.

Это важно для ФЛП, ведь если инспекторы не получат соответствующие справки во время проверки, то наложат штрафную санкцию в размере 100% от стоимости неучтенного товара. Зато опись остаточной продукции поможет легально избежать административной ответственности.

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Как правильно составить опись товаров

Чтобы воспользоваться амнистией, необходимо выполнить два обязательных условия. Первое — ФЛП должен быть зарегистрирован на дату составления описи. Второе — документ нельзя создать задним числом на товар, который физически появился на учете позже.

"Можно составить опись остатков на любую дату, когда товар у вас фактически был (при условии регистрации ФЛП). Как следствие — у вас будет законное основание для хранения и реализации этого товара при проверке", — констатировал Богдан Янкив.

Другой вариант легализации для предпринимателей, открывших бизнес позже — найти ФЛП-посредника. Ему нужно составить опись продукции от своего имени и оформить передачу товаров. Это законная схема с конкретной цепочкой документов, позволяющая воспользоваться механизмом амнистии через третье лицо.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что ФЛП должны своевременно уплатить налоги в июне 2026 года. Ежемесячно действует дедлайн, до которого необходимо выполнить финансовые обязательства. В противном случае возникнет долг, и его сумма будет расти из-за наложения штрафа/пени.

Также Новини.LIVE рассказывали, что грозит украинцам, которые продают товары в интернете без регистрации ФЛП. Получение доходов без уплаты налогов — это нарушение законодательства. Контролирующий орган может взыскать средства на общих основаниях и наложить штраф.