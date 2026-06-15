Правила для ФЛП в июне: что нужно успеть сделать до 20 числа

Когда индивидуальные предприниматели должны уплатить налоги в июне. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) в июне следует внимательно следить за налоговыми сроками. Если не успеть вовремя подать отчетность или не уплатить сборы, это может обернуться штрафами.

О том, какие налоги нужно заплатить ФЛП в июне и до какого числа это нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича.

Что нужно сделать ФЛП до 20 июня

До 20 июня ФЛП должны уплатить:

единый налог для ФЛП 1 группы за июнь — 332,80 грн;

единый налог для ФЛП 2 группы за июнь — 1 729,40 грн;

военный сбор для ФЛП 1 и 2 групп — 864,70 грн.

Однако некоторые предприниматели могут не уплачивать эти платежи. Это касается мобилизованных ФЛП, а также тех, кто зарегистрирован в зонах боевых действий.

Переход на другую систему налогообложения

Если предприниматель планирует перейти с упрощенной системы на общую с 1 июля 2026 года, заявление об отказе от единого налога нужно подать также до 20 июня.

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Но в таком случае есть важный нюанс: если ФЛП отказался от упрощенной системы в течение 2026 года, вернуться на нее можно будет только с 1 января 2027 года.

Что стоит знать о фактических проверках налоговой

В Украине сейчас разрешены фактические проверки бизнеса. Это означает, что налоговики могут прийти на место работы без предупреждения.

При этом предприниматель должен предоставить доступ к документам и не препятствовать проверке. Во время таких визитов налоговая обычно обращает внимание на:

наличные расчеты;

учет товарных остатков;

оформление работников и зарплаты;

работу кассовых аппаратов (РРО/ПРРО);

наличие лицензий на алкоголь и табак.

Однако во время фактической проверки налоговики не имеют права, например, анализировать банковские выписки или полную бухгалтерскую документацию.

Перед проверкой стоит внимательно ознакомиться с приказом о ее проведении — там должно быть четко указано, что именно проверяют и какие документы необходимо предоставить.

Ранее Новини.LIVE писали, что Верховная Рада приняла законопроект №15111-д, который изменяет правила налогообложения. В частности, он должен снизить налоги для людей, которые официально сдают свое жилье в аренду.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года могут возникнуть серьезные проблемы у тех, кто занимается бизнесом без регистрации ФЛП. Это касается людей, которые продают товары или предоставляют услуги и часто получают оплату на банковскую карту. Налоговая служба может выявить такие нарушения по различным источникам информации.