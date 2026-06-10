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Главная Экономика Налог на роскошь: за какую недвижимость украинцы платят большие суммы

Налог на роскошь: за какую недвижимость украинцы платят большие суммы

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 07:15
Налог на недвижимость в 2026 году: кто заплатит дополнительно 25 000 грн за жилье
Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине владельцы жилых и нежилых объектов ежегодно платят налог на недвижимость. Закон четко определяет максимальную ставку финансового взыскания и его алгоритм. Однако не все знают о дополнительном платеже, который неофициально называют "налог на роскошь".

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 266.7.1 Налогового кодекса.

Налог на роскошь в Украине

Так называют налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, взимаемый с дорогих объектов (которые выходят за пределы средних жилищных стандартов). Платеж является фиксированным и уплачивается ежегодно дополнительно к основной сумме, рассчитанной за "избыточные" квадратные метры. Лимит площади в 2026 году такой:

  • для квартиры — от 300 кв. м;
  • для дома — от 500 кв. м.

Если общая площадь жилья превышает указанную норму, владелец должен заплатить 25 000 грн дополнительного к налогу на недвижимость за каждый такой объект (его долю). В случае просрочки контролирующий орган взимает 10% или 20% штрафа от суммы задолженности.

Льготы по налогу на недвижимость

Некоторые украинцы могут законно не платить средства в государственный бюджет. По состоянию на 2026 год льгота распространяются на:

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  • объекты, площадь которых не превышает минимальный лимит (60 кв. м — для квартиры, 120 кв. м — для дома, 180 кв. м — для нескольких зданий);
  • жилье, расположенное в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях;
  • пенсионеров, участников боевых действий и лиц с инвалидностью — по решению местного совета.

Владельцы объектов недвижимого имущества должны предоставить подтверждающие документы, чтобы льготу применили. Например, понадобится выписка из реестра недвижимости для доказательства адреса (если квартира/дом в оккупации), пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и пр.

Украинцам, которые владеют недвижимостью, не превышающей установленные нормы площади, ничего делать не нужно. Контролирующий орган не направляет налоговые уведомления-решения, поэтому обязательство уплатить деньги автоматически не возникает.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит построить "коробку" частного дома площадью 200 квадратных метров. Специалист по проектированию и строительству жилья назвал ориентировочные расходы украинцев. По состоянию на 2026 год придется заплатить за материалы и работу около 83 600 долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую новую жилищную программу хотят запустить для ВПЛ. Проект под названием "Домики в селе" предусматривает переселение украинцев в сельскую местность. Однако жилье будут передавать в пользование, а не частную собственность.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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