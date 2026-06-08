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Главная Экономика Налог на недвижимость в Украине: 5 вопросов, волнующих владельцев жилья

Налог на недвижимость в Украине: 5 вопросов, волнующих владельцев жилья

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 08:10
Налог на недвижимость в 2026 году: какие пять вопросов о жилье волнуют украинцев
Уплата налога на недвижимость. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы ежегодно платят налог на недвижимость за жилые и/или нежилые объекты в их собственности. Это финансовое обязательство вызывает немало вопросов у наших граждан. Мы собрали ответы на основные проблемные моменты, с которыми могут сталкиваться украинцы по состоянию на 2026 год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать владельцы недвижимого имущества об уплате налога.

За какие здания надо платить налог

Средства взимают с объектов жилой и/или нежилой недвижимости, а также их частей. Жилыми помещениями считаются квартиры, частные дома, дачи, садовые постройки и др. Нежилая недвижимость включает магазины, гостиницы, склады, гаражи, офисы, торговые центры, промышленные объекты и т.д. За недостроенные помещения платить налог не нужно.

Какая площадь жилья не облагается налогом

Деньги в государственный бюджет необходимо платить только в том случае, если общая площадь жилья превышает установленный лимит для конкретного типа недвижимости. Не облагается налогом такое количество квадратных метров:

  • 60 кв. метров — для квартиры;
  • 120 кв. метров — для дома;
  • 180 кв. метров — для разных типов объектов.

Площадь сверх лимита подлежит налогообложению на общих основаниях, поэтому не все владельцы недвижимого имущества должны выполнять финансовые обязательства перед государством.

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Какая ставка налога на недвижимость

Процент устанавливается решениями сельского, поселкового и городского совета в зависимости от месторасположения и типов объектов недвижимости. Однако ставка не может превышать 1,5% за один квадратный метр.

Процент применяют к размеру минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года. В 2026-м украинцы должны платить максимум 120 грн за каждый "лишний" квадрат, ведь минимальная зарплата в 2025 году составляла 8 000 грн.

Какой штраф за неуплату налога

Украинцам грозит административная ответственность за неуплату налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Размер в 2026 году составляет:

  • 5% суммы — при задержке до 30 календарных дней;
  • 10% суммы — в случае задержки свыше 30 календарных дней.

За умышленное нарушение грозит штраф 25% от суммы, а повторная неуплата в течение 1095 календарных дней влечет за собой взыскание в размере 50% от задолженности.

Когда нужно платить налог на недвижимость

До 1 июля контролирующий орган должен направить владельцам объектов жилой и нежилой недвижимости налоговое уведомление-решение с информацией о финансовом обязательстве. Как только человек получил документ, у него есть 60 календарных дней на уплату средств.

НУР могут вручить лично, отправить почтой по месту жительства или через электронный кабинет плательщика на портале ГНС.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине хотят запустить новую жилищную программу для внутренне перемещенных лиц. Она предусматривает предоставление частных домов, расположенных в селах, ВПЛ для бесплатного пользования. В будущем такое жилье могут передать людям в частную собственность.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в некоторых областях Украины выгоднее платить процент по программе "єОселя", чем арендовать жилье. Разницу зафиксировали в западных регионах, в частности Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске и Луцке. То есть стоимость долгосрочной аренды превышает ежемесячный платеж по кредиту.

жилье финансы Налоги на недвижимость
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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