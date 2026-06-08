Налог на недвижимость в 2026 году: какие пять вопросов о жилье волнуют украинцев

Налог на недвижимость в Украине: 5 вопросов, волнующих владельцев жилья
Украинцы ежегодно платят налог на недвижимость за жилые и/или нежилые объекты в их собственности. Это финансовое обязательство вызывает немало вопросов у наших граждан. Мы собрали ответы на основные проблемные моменты, с которыми могут сталкиваться украинцы по состоянию на 2026 год.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать владельцы недвижимого имущества об уплате налога.
За какие здания надо платить налог
Средства взимают с объектов жилой и/или нежилой недвижимости, а также их частей. Жилыми помещениями считаются квартиры, частные дома, дачи, садовые постройки и др. Нежилая недвижимость включает магазины, гостиницы, склады, гаражи, офисы, торговые центры, промышленные объекты и т.д. За недостроенные помещения платить налог не нужно.
Какая площадь жилья не облагается налогом
Деньги в государственный бюджет необходимо платить только в том случае, если общая площадь жилья превышает установленный лимит для конкретного типа недвижимости. Не облагается налогом такое количество квадратных метров:
- 60 кв. метров — для квартиры;
- 120 кв. метров — для дома;
- 180 кв. метров — для разных типов объектов.
Площадь сверх лимита подлежит налогообложению на общих основаниях, поэтому не все владельцы недвижимого имущества должны выполнять финансовые обязательства перед государством.
Какая ставка налога на недвижимость
Процент устанавливается решениями сельского, поселкового и городского совета в зависимости от месторасположения и типов объектов недвижимости. Однако ставка не может превышать 1,5% за один квадратный метр.
Процент применяют к размеру минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года. В 2026-м украинцы должны платить максимум 120 грн за каждый "лишний" квадрат, ведь минимальная зарплата в 2025 году составляла 8 000 грн.
Какой штраф за неуплату налога
Украинцам грозит административная ответственность за неуплату налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Размер в 2026 году составляет:
- 5% суммы — при задержке до 30 календарных дней;
- 10% суммы — в случае задержки свыше 30 календарных дней.
За умышленное нарушение грозит штраф 25% от суммы, а повторная неуплата в течение 1095 календарных дней влечет за собой взыскание в размере 50% от задолженности.
Когда нужно платить налог на недвижимость
До 1 июля контролирующий орган должен направить владельцам объектов жилой и нежилой недвижимости налоговое уведомление-решение с информацией о финансовом обязательстве. Как только человек получил документ, у него есть 60 календарных дней на уплату средств.
НУР могут вручить лично, отправить почтой по месту жительства или через электронный кабинет плательщика на портале ГНС.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине хотят запустить новую жилищную программу для внутренне перемещенных лиц. Она предусматривает предоставление частных домов, расположенных в селах, ВПЛ для бесплатного пользования. В будущем такое жилье могут передать людям в частную собственность.
Также Новини.LIVE рассказывали, что в некоторых областях Украины выгоднее платить процент по программе "єОселя", чем арендовать жилье. Разницу зафиксировали в западных регионах, в частности Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске и Луцке. То есть стоимость долгосрочной аренды превышает ежемесячный платеж по кредиту.