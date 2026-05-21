Налог на недвижимость в 2026 году: сколько квадратных метров жилья защищены

В Украине предусмотрена строгая ответственность за неуплату налогов. Владельцы недвижимого имущества, отличного от земельного участка, должны регулярно применять нормы закона к своей квартире или дому. Мы узнали, сколько квадратных метров недвижимости не облагаются налогом в 2026 году.

Льготы по уплате налога на жилье

Базой налогообложения в Украине является общая площадь объекта жилой/нежилой недвижимости, который находится в собственности физического лица. Однако существует льгота, предусматривающая уменьшение базы на определенное количество квадратных метров. По состоянию на май 2026 года украинцы не облагают налогом:

60 кв. метров — для квартиры (независимо от количества);

120 кв. метров — для дома (независимо от количества);

180 кв. метров — для разных типов объектов жилой недвижимости (если физическое лицо одновременно владеет квартирой и домом, например).

"Такое уменьшение предоставляется один раз за каждый базовый налоговый (отчетный) период (год)", — уточнили в Налоговом кодексе.

Если общая площадь недвижимости превышает пятикратный размер не облагаемой налогом площади, применяются другие нормы налогообложения. В случае квартиры речь идет о 300 кв. метров, дома — 500 кв. метров. Владелец должен ежегодно дополнительно платить 25 000 грн так называемого "налога на роскошь".

Налог на разные виды недвижимости

Бывают нестандартные случаи, когда неясно, как именно облагается налогом вся недвижимость в собственности. Например, один человек может владеть несколькими объектами недвижимого имущества разных типов, один из которых имеет общую площадь свыше пятикратного не облагаемого налогом размера.

При этом суммарная площадь всех объектов не превышает 900 кв. метров — пятикратный размер не облагаемого налогом показателя. В таком случае льгота сохраняется, а дополнительное начисление в размере 25 000 грн применяется только к квартире или дому, превышающему установленные пределы.

