Податок на нерухомість у 2026 році: скільки квадратних метрів житла захищені

Багатоповерхівка у Києві.

В Україні передбачена сувора відповідальність за несплату податків. Власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, повинні регулярно застосовувати норми закону до своєї квартири чи будинку. Ми дізналися, скільки квадратних метрів нерухомості не оподатковуються у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 266.4 Податкового кодексу.

Пільги зі сплати податку на житло

Базою оподаткування в Україні є загальна площа об’єкта житлової/нежитлової нерухомості, який перебуває у власності фізичної особи. Однак існує пільга, що передбачає зменшення цієї бази на певну кількість квадратних метрів. Станом на травень 2026 року українці не оподатковують:

60 кв. метрів — для квартири (незалежно від кількості);

120 кв. метрів — для будинку (незалежно від кількості);

180 кв. метрів — для різних типів об’єктів житлової нерухомості (якщо фізична особа одночасно володіє квартирою і будинком, наприклад).

"Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік)", — уточнили в Податковому кодексі.

Якщо загальна площа нерухомості перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, застосовуються інші норми оподаткування. У випадку квартири йдеться про 300 кв. метрів, будинку — 500 кв. метрів. Власник повинен щороку додатково сплачувати 25 000 грн так званого "податку на розкіш".

Податок на різні види нерухомості

Бувають нестандартні випадки, коли незрозуміло, як саме оподатковується вся нерухомість у власності. Наприклад, одна людина може володіти кількома об’єктами нерухомого майна різних типів, один із яких має загальну площу понад п’ятикратний неоподатковуваний розмір.

При цьому сумарна площа всіх об’єктів не перевищує 900 кв. метрів — п’ятикратний розмір неоподатковуваного показника. В такому випадку пільга зберігається, а додаткове нарахування в розмірі 25 000 грн застосовується лише до квартири чи будинку, що перевищує встановлені межі.

