Налог на недвижимость в 2026 году: какие штрафы грозят за неуплату средств

Уплата налога на недвижимость. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы должны каждый год платить налог на недвижимость. Это обязательство владельцев жилых и нежилых объектов, с некоторыми исключениями. За задержку начисления средств нашим гражданам грозит административная ответственность.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 124 Налогового кодекса.

Какие штрафы за неуплату налога

Согласно украинскому законодательству, просрочка уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, влечет за собой такую финансовую ответственность:

5% суммы долга — в случае задержки до 30 календарных дней;

10% суммы задолженности — при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты денежного обязательства.

Если нарушение совершено умышленно, то есть человек знал о необходимости уплаты денег, однако не сделал этого, ему придется закрыть штраф в размере 25% от суммы.

"Деяния, совершенные повторно в течение 1095 календарных дней, или которые привели к просрочке уплаты денежного обязательства на срок более 90 календарных дней, влекут за собой наложение штрафа в размере 50% от суммы", — говорится в Налоговом кодексе.

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Также по истечении 90 дней начинает начисляться пеня. При этом штрафы не применяют, если контролирующий орган не направил плательщику налоговое уведомление-решение в установленный срок с информацией о расположении объекта недвижимости, его площади, ставке финансового обязательства и имеющихся льготах.

Когда налоговая направляет НУР

Контролирующий орган ежегодно направляет налоговое уведомление-решение (НУР) тем украинцам, которые должны заплатить налог на недвижимость. Предельный срок — 1 июля. Как только владелец имущества получит документ, начинается обратный отсчет - 60 календарных дней, в течение которых необходимо выполнить денежное обязательство.

НУР считается направленным, если его лично вручили плательщику, отправили по адресу проживания или последнего известного местонахождения с уведомлением о вручении, а также прислали в Электронный кабинет на портале ГНС.

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