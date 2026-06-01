Наследство в Украине: какие налоги нужно заплатить, если получили имущество от дальнего родственника

Женщина держит свидетельство о наследстве.

Иногда, получив наследство, украинцам нужно платить налоги. Это касается случаев, когда имущество переходит от дальних родственников. Однако, если человек откажется от наследства, никаких налогов платить не придется.

О том, какие налоги нужно заплатить при получении наследства от дальних родственников в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

В каких случаях не нужно платить налог за наследство

Если имущество переходит в наследство от родственников первой или второй степени родства, налоги платить не нужно. К таким родственникам относятся:

дети;

родители;

бабушки и дедушки;

родные братья и сестры;

муж или жена.

В этих случаях наследство полностью освобождается от налогообложения, независимо от стоимости имущества.

В каких случаях наследство облагается налогом

Другая ситуация возникает тогда, когда наследство поступает от более дальних родственников или лиц, которые не относятся к близкому кругу. Это могут быть, например, тетя или дядя, двоюродные братья и сестры, прабабушки или прадедушки, а также отчим или мачеха. В таких случаях наследник обязан уплатить налоги.

Для граждан Украины, которые имеют статус резидента, действуют следующие ставки:

военный сбор — 5%;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5%.

Оба налога начисляются на оценочную стоимость наследственного имущества. Например, если человек получает в наследство квартиру, которая оценена в 1,8 млн грн, то налог на доходы составит 90 тысяч грн. Еще столько же нужно уплатить в качестве военного сбора. В итоге общая сумма налогов составит 180 тысяч грн.

В каких случаях лучше отказаться от наследства

Специалисты также обращают внимание, что наследство — это не всегда только имущество. В него могут входить банковские счета, ценности или другие активы. Но вместе с этим иногда переходят и долговые обязательства. В некоторых случаях они могут оказаться даже больше стоимости имущества, поэтому принятие наследства не всегда выгодно.

Согласно статье 1273 Гражданского кодекса Украины, украинцы могут полностью отказаться от наследства. При этом частично принять наследство или выдвинуть какие-то условия невозможно. Если человек отказывается, то это распространяется на все наследство без исключений.

Есть также четкий срок для принятия решения. Подать заявление о принятии наследства или об отказе от него нужно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если этот срок пропустить, могут возникнуть юридические сложности с оформлением прав на имущество.

Заявление можно оформить у нотариуса лично. Также его можно отправить по почте, но тогда подпись обязательно должна быть заверена нотариально. Для жителей сельской местности есть дополнительная возможность — заявление могут принимать должностные лица органов местного самоуправления по месту открытия наследственного дела.

