Может ли предыдущий владелец забрать обратно подаренную квартиру: актуальные правила в 2026 году

Порой у украинцев возникает вопрос, может ли человек вернуть себе имущество, которое он когда-то подарил. Особенно часто это актуально, когда речь идет о квартире, доме или земельном участке.

О том, может ли бывший владелец вернуть подаренную квартиру и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Департамента правового обеспечения Днепровского городского совета.

Когда право собственности на квартиру окончательно переходит к одаряемому

Договор дарения является одним из самых распространенных способов безвозмездной передачи имущества другому лицу. С его помощью можно подарить квартиру, жилой дом, земельный участок или другое имущество как родственнику, так и любому другому человеку.

После принятия подарка одариваемый приобретает право собственности на него. Поэтому именно он становится законным владельцем переданного имущества и получает все полномочия по его владению, пользованию и распоряжению.

Особенностью договора дарения является его безусловный характер. После передачи имущества даритель не имеет права устанавливать правила его использования, выдвигать дополнительные требования или накладывать какие-либо ограничения. Поэтому, перед подписанием, следует учитывать следующие моменты:

предметом дарения могут быть как вещи, так и имущественные права;

в целом договор дарения не подлежит односторонней отмене;

возврат подаренного имущества допускается только в случаях, прямо определенных законодательством.

Можно ли вернуть подаренную квартиру в Украине

Хотя дарение считается окончательной передачей имущества, закон предусматривает ряд исключений, при которых договор может быть расторгнут, в том числе по решению суда.

Согласно статье 727 Гражданского кодекса Украины, даритель имеет право требовать возврата подарка, если:

на момент обращения с требованием подарок фактически существует и сохранился;

действия одариваемого создают риск безвозвратной потери вещи, которая имеет для дарителя особую неимущественную ценность;

из-за небрежного обращения с имуществом, относящимся к культурным ценностям, возникает угроза его повреждения или уничтожения;

одариваемый совершил уголовное правонарушение против жизни, здоровья или имущества самого дарителя или его ближайших родственников — родителей, детей, мужа или жены. В случае умышленного убийства дарителя соответствующее требование могут заявить его наследники.

Важное условие — подаренное имущество должно существовать на момент обращения в суд. Если квартиру уже продали, подарили другому лицу или имущество было уничтожено, вернуть его через расторжение договора не получится.

В случае расторжения договора одаряемый обязан вернуть имущество в том состоянии, в котором оно находится на день принятия решения. В то же время все доходы или выгоды, полученные от использования этого имущества до возврата, остаются в его собственности.

