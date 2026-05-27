Наследство в Украине: кому придется доказывать родственные связи и как это сделать в 2026 году

Документы для оформления наследства.

Некоторые украинцы могут оказаться в непростой ситуации: свидетельства о рождении или браке потерялись, остались на временно оккупированной территории или имеют ошибки в именах или фамилиях. Из-за этого могут возникнуть проблемы с оформлением наследства, ведь нотариусу нужно подтвердить родственную связь с умершим человеком.

Как получить наследство без документов в 2026 году.

Как доказать родственные связи с наследодателем

В Министерстве юстиции Украины объясняют, что в такой ситуации официально доказать родство можно только через суд. Именно туда обращаются, если нотариус не может оформить наследство из-за отсутствия документов или неточностей в них.

То есть сначала стоит обратиться к нотариусу. Если он не может выдать свидетельство о праве на наследство, нужно получить письменный отказ или официальное разъяснение причин.

После этого можно подавать заявление в суд об установлении факта родственных отношений. Сделать это можно самостоятельно или с помощью адвоката или специалистов бесплатной правовой помощи.

Заявление подают в районный или городской суд по месту жительства заявителя. Такие дела рассматривают в отдельном производстве, ведь речь идет не о разделе имущества, а лишь о подтверждении семейной связи.

Какие доказательства могут помочь в судебном процессе

Кроме основных документов (паспорта, свидетельства о рождении, брака или завещания) суд может учесть и другие подтверждения:

показания свидетелей;

письма и личная переписка;

справки о совместном проживании;

семейные фото с подписями или датами;

трудовые книжки, анкеты или автобиографии;

медицинские документы об уходе за родственником.

Сколько стоит обращение в суд в 2026 году

На сайте Судебной власти Украины отмечается, что судебный сбор по таким делам составляет 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. По состоянию на 1 января 2026 года это 665,60 грн. Также стоит уточнить, имеете ли вы право на льготы. Например, от уплаты судебного сбора могут быть освобождены люди с инвалидностью I и II групп.

