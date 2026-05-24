Наследство при наличии брачного договора: почему контракт не поможет избежать споров между родственниками

Девушка держит документ в руках. Фото: Новини.LIVE

Многие считают, что заключив брачный договор, вопрос раздела имущества решен навсегда. Но на практике все значительно сложнее. Даже при наличии контракта жена может получить большую часть наследства, а дети — лишь минимальные доли.

О том, почему брачный контракт не решает вопрос раздела наследственного имущества, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пояснения юристов YouTube-канала "Наказ".

Что происходит с правом собственности на имущество после подписания брачного договора

Если имущество покупали во время брака (квартиры, земля, бизнес или другие активы), оно автоматически считается общей собственностью супругов. И не имеет значения, на кого именно оформлены документы.

Именно здесь многие допускают ошибку. Люди думают, что брачный договор может "переписать" право собственности на уже имеющееся имущество. Но на самом деле это не так.

Юристы отмечают, что брачный контракт не меняет право собственности на активы, которые уже были приобретены до его подписания. Он работает преимущественно для будущего имущества и других договоренностей между супругами. Именно поэтому и возникают судебные споры.

Читайте также:

Как делится наследственное имущество, которое было приобретено до подписания брачного договора

Например, муж и жена купили имущество в браке, но оформили его на мужа. Позже они заключили брачный договор, где прописали: все, что записано на мужа — его собственность, а имущество жены — принадлежит ей.

В таком случае муж убежден, что после его смерти все имущество поделят поровну между женой и тремя детьми от разных браков. Но после его смерти жена обращается в суд и оспаривает условия договора. Суд устанавливает, что имущество было приобретено еще до заключения контракта, поэтому оно остается общей совместной собственностью супругов.

В результате жена сначала получает свои законные 50% как совладелица имущества. А уже другая половина идет по наследству и делится между ней и тремя детьми. В итоге женщина станет владелицей 62,5% имущества, а каждый ребенок получит лишь по 12,5%.

Как избежать несправедливого раздела наследства

Специалисты объясняют, что проблема не в самом брачном договоре, а в неправильном понимании его возможностей. Для имущества, которое уже было приобретено в браке, нужно использовать другой документ — договор о разделе имущества. Именно он позволяет официально изменить доли и избежать дальнейших судебных конфликтов.

Ранее Новини.LIVE писали, что чтобы оформить наследство на квартиру, дом или землю, сначала надо подготовить все необходимые документы. Без них нотариус не оформит право на наследство. Если каких-то бумаг не хватает или есть ошибки, процедура может сильно затянуться.

Также Новини.LIVE писали, что наследство — это имущество и права, которые после смерти человека переходят его наследникам. Обычно для этого нужно подать заявление нотариусу в установленный срок. Но иногда наследство переходит автоматически — по так называемому молчаливому согласию.