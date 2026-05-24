Спадщина при наявності шлюбного договору: чому контракт не допоможе уникнути спорів між родичами

Дівчина тримає документ в руках. Фото: Новини.LIVE

Багато хто вважає, що уклавши шлюбний договір, питання поділу майна вирішене назавжди. Але на практиці все значно складніше. Навіть за наявності контракту дружина може отримати більшу частину спадщини, а діти — лише мінімальні частки.

Про те, чому шлюбний контракт не розв'язувати питання поділу спадкового майна, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення юристів YouTube-каналу "Наказ".

Що відбувається з правом власності на майно після підписання шлюбного договору

Якщо майно купували під час шлюбу (квартири, земля, бізнес чи інші активи), воно автоматично вважається спільною власністю подружжя. І не має значення, на кого саме оформлені документи.

Саме тут багато хто припускається помилки. Люди думають, що шлюбний договір може "переписати" право власності на вже наявне майно. Але насправді це не так.

Юристи наголошують, що шлюбний контракт не змінює право власності на активи, які вже були придбані до його підписання. Він працює переважно для майбутнього майна та інших домовленостей між подружжям. Саме через це й виникають судові спори.

Читайте також:

Як ділиться спадкове майно, яке було придбане до підписання шлюбного договору

Наприклад, чоловік і дружина купили майно у шлюбі, але оформили його на чоловіка. Пізніше вони уклали шлюбний договір, де прописали: усе, що записане на чоловіка — його власність, а майно дружини — належить їй.

В такому разі чоловік переконаний, що після його смерті все майно поділять порівну між дружиною та трьома дітьми від різних шлюбів. Але після його смерті дружина звертається до суду й оскаржує умови договору. Суд встановлює, що майно було придбане ще до укладення контракту, тому воно залишається спільною сумісною власністю подружжя.

У результаті дружина спочатку отримує свої законні 50% як співвласниця майна. А вже інша половина йде у спадщину та ділиться між нею і трьома дітьми. У підсумку жінка стане власницею 62,5% майна, а кожна дитина отримає лише по 12,5%.

Як уникнути несправедливо поділу спадщини

Фахівці пояснюють, що проблема не у самому шлюбному договорі, а в неправильному розумінні його можливостей. Для майна, яке вже було придбане у шлюбі, потрібно використовувати інший документ — договір про поділ майна. Саме він дозволяє офіційно змінити частки та уникнути подальших судових конфліктів.

Раніше Новини.LIVE писали, що щоб оформити спадщину на квартиру, будинок або землю, спочатку треба підготувати всі необхідні документи. Без них нотаріус не оформить право на спадщину. Якщо якихось паперів не вистачає чи є помилки, процедура може сильно затягнутися.

Також Новини.LIVE писали, що спадщина — це майно та права, які після смерті людини переходять її спадкоємцям. Зазвичай для цього потрібно подати заяву нотаріусу в установлений строк. Але інколи спадщина переходить автоматично — за так званою мовчазною згодою.