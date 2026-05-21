Оформлення квартири у спадок: у Мін'юсті уточнили перелік необхідних документів у 2026 році

Оформлення спадщини на квартиру, будинок чи земельну ділянку починається зі збору документів. Без них нотаріус не зможе видати свідоцтво про право на спадщину. Якщо ж якихось паперів бракує або в них є помилки, процес може затягнутися на місяці.

Про те, без яких документів неможливо отримати квартиру у спадок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Які документи потрібні, щоб отримати квартиру чи іншу нерухомість у спадок в Україні

Після відкриття спадкової справи нотаріус повідомляє спадкоємцю, які саме документи знадобляться для завершення оформлення. Як правило для цього потрібні:

техпаспорт на нерухомість;

свідоцтво про смерть спадкодавця;

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

документи про спільне проживання зі спадкодавцем;

заповіт — якщо спадщина оформлюється за заповітом;

документи на майно: договори купівлі-продажу, дарування, державні акти на землю тощо;

документи, що підтверджують родинні зв’язки зі спадкодавцем — наприклад, свідоцтво про народження чи шлюб.

Якщо людина проживала разом із померлим на момент його смерті, вона вважається такою, що автоматично прийняла спадщину — навіть без окремої заяви.

Що робити, якщо якихось документів бракує

У разі втрати документів можна отримати дублікати. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса або органу, який видавав документ.

Якщо ж підтвердити право власності на майно неможливо, спадкоємцю доведеться звертатися до суду. Але спочатку потрібно подати заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців після смерті родича.

У суді необхідно буде довести своє право на спадщину та надати всі можливі докази. Після рішення суду право власності можна зареєструвати офіційно через нотаріуса або ЦНАП.

Юристи радять власникам нерухомості та їхнім родинам заздалегідь перевіряти всі документи на майно. Це допоможе уникнути судових спорів, зайвих витрат і проблем з оформленням спадщини у майбутньому.

