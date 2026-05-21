Оформление квартиры в наследство: в Минюсте уточнили перечень необходимых документов в 2026 году

Процесс оформления квартиры в наследство.

Оформление наследства на квартиру, дом или земельный участок начинается со сбора документов. Без них нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство. Если же каких-то бумаг не хватает или в них есть ошибки, процесс может затянуться на месяцы.

О том, без каких документов невозможно получить квартиру в наследство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Какие документы нужны, чтобы получить квартиру или другую недвижимость по наследству в Украине

После открытия наследственного дела нотариус сообщает наследнику, какие именно документы понадобятся для завершения оформления. Как правило для этого нужны:

техпаспорт на недвижимость;

свидетельство о смерти наследодателя;

паспорт и идентификационный код наследника;

документы о совместном проживании с наследодателем;

завещание — если наследство оформляется по завещанию;

документы на имущество: договоры купли-продажи, дарения, государственные акты на землю и т.д;

документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем — например, свидетельство о рождении или браке.

Если человек проживал вместе с умершим на момент его смерти, он считается автоматически принявшим наследство — даже без отдельного заявления.

Что делать, если каких-то документов не хватает

В случае утери документов можно получить дубликаты. Для этого нужно обратиться к нотариусу или органу, который выдавал документ.

Если же подтвердить право собственности на имущество невозможно, наследнику придется обращаться в суд. Но сначала нужно подать заявление о принятии наследства в течение шести месяцев после смерти родственника.

В суде необходимо будет доказать свое право на наследство и предоставить все возможные доказательства. После решения суда право собственности можно зарегистрировать официально через нотариуса или ЦНАП.

Юристы советуют владельцам недвижимости и их семьям заранее проверять все документы на имущество. Это поможет избежать судебных споров, лишних расходов и проблем с оформлением наследства в будущем.

