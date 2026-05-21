Главная Экономика Без этих документов нотариус не оформит наследство на квартиру: перечень

Без этих документов нотариус не оформит наследство на квартиру: перечень

Дата публикации 21 мая 2026 07:15
Оформление квартиры в наследство: в Минюсте уточнили перечень необходимых документов в 2026 году
Процесс оформления квартиры в наследство. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Оформление наследства на квартиру, дом или земельный участок начинается со сбора документов. Без них нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство. Если же каких-то бумаг не хватает или в них есть ошибки, процесс может затянуться на месяцы.

О том, без каких документов невозможно получить квартиру в наследство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Какие документы нужны, чтобы получить квартиру или другую недвижимость по наследству в Украине

После открытия наследственного дела нотариус сообщает наследнику, какие именно документы понадобятся для завершения оформления. Как правило для этого нужны:

  • техпаспорт на недвижимость;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • паспорт и идентификационный код наследника;
  • документы о совместном проживании с наследодателем;
  • завещание — если наследство оформляется по завещанию;
  • документы на имущество: договоры купли-продажи, дарения, государственные акты на землю и т.д;
  • документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем — например, свидетельство о рождении или браке.

Если человек проживал вместе с умершим на момент его смерти, он считается автоматически принявшим наследство — даже без отдельного заявления.

Что делать, если каких-то документов не хватает

В случае утери документов можно получить дубликаты. Для этого нужно обратиться к нотариусу или органу, который выдавал документ.

Если же подтвердить право собственности на имущество невозможно, наследнику придется обращаться в суд. Но сначала нужно подать заявление о принятии наследства в течение шести месяцев после смерти родственника.

В суде необходимо будет доказать свое право на наследство и предоставить все возможные доказательства. После решения суда право собственности можно зарегистрировать официально через нотариуса или ЦНАП.

Юристы советуют владельцам недвижимости и их семьям заранее проверять все документы на имущество. Это поможет избежать судебных споров, лишних расходов и проблем с оформлением наследства в будущем.

Ранее Новини.LIVE писали, что после оформления наследства в Украине человек не может сразу продать квартиру, дом или землю. Сначала надо получить документ, который подтверждает право на наследство и завершает процесс его оформления.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие думают, что наследственное имущество автоматически делится поровну между женой и детьми. Из-за этого люди часто не оформляют завещание. Но на практике по закону наследство нередко распределяется совсем не так, как ожидают родственники.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
