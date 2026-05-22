"Мовчазна згода" на спадок: хто отримає майно без жодних заяв

Спадкування — це передача майна, прав і обов’язків померлої людини її спадкоємцям. Зазвичай, щоб отримати спадщину, потрібно вчасно звернутися до нотаріуса із відповідною заявою. Але є випадки, коли майно переходить людині автоматично — за "мовчазною згодою".

Які способи передачі майна у спадок передбачені законодавством України

В Україні спадщину можна отримати двома способами: за законом або за заповітом. Якщо заповіту немає, тоді майно розподіляється між родичами у визначеній законом послідовності. Тобто існують черги спадкоємців, і кожна наступна отримує право на спадщину лише тоді, коли немає спадкоємців попередньої черги.

Усього закон визначає п’ять черг спадкоємців. Якщо ж людина залишила заповіт, тоді саме він визначає, кому і яке майно дістанеться після її смерті.

Кому спадщина переходить за "мовчазною згодою"

За загальним правилом спадкоємець має звернутися до нотаріуса протягом шести місяців після смерті спадкодавця. Проте закон передбачає і винятки.

Юристи звертають увагу на випадки так званого автоматичного прийняття спадщини. Хоча такого формулювання в законі немає, фактично спадщина може вважатися прийнятою навіть без заяви. В статті 1268 Цивільного кодексу України зазначається, що спадок можна отримати автоматично в таких ситуаціях:

якщо спадкоємець жив разом із померлою людиною на момент її смерті та не оформив відмову від спадщини у визначений строк;

якщо спадкоємцем є неповнолітня чи малолітня дитина, недієздатна особа або людина з обмеженою цивільною дієздатністю. У таких випадках спадщина також вважається прийнятою, якщо не було офіційної відмови.

На прийняття спадщини закон дає шість місяців із дня смерті людини. Такий самий термін встановлено і для того, щоб офіційно відмовитися від майна.

