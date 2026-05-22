"Молчаливое согласие" на наследство: кто получит имущество без заявлений

Наследование — это передача имущества, прав и обязанностей умершего человека его наследникам. Обычно, чтобы получить наследство, нужно своевременно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Но есть случаи, когда имущество переходит человеку автоматически — по "молчаливому согласию".

Какие способы передачи имущества по наследству предусмотрены законодательством Украины

В Украине наследство можно получить двумя способами: по закону или по завещанию. Если завещания нет, то имущество распределяется между родственниками в определенной законом последовательности. То есть существуют очереди наследников, и каждая последующая получает право на наследство только тогда, когда нет наследников предыдущей очереди.

Всего закон определяет пять очередей наследников. Если же человек оставил завещание, то именно он определяет, кому и какое имущество достанется после его смерти.

Кому наследие переходит по "молчаливому согласию"

По общему правилу наследник должен обратиться к нотариусу в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Однако закон предусматривает и исключения.

Юристы обращают внимание на случаи так называемого автоматического принятия наследства. Хотя такой формулировки в законе нет, фактически наследство может считаться принятым даже без заявления. В статье 1268 Гражданского кодекса Украины отмечается, что наследство можно получить автоматически в следующих ситуациях:

если наследник жил вместе с умершим человеком на момент его смерти и не оформил отказ от наследства в установленный срок;

если наследником является несовершеннолетний или малолетний ребенок, недееспособное лицо или человек с ограниченной гражданской дееспособностью. В таких случаях наследие также считается принятым, если не было официального отказа.

На принятие наследства закон дает шесть месяцев со дня смерти человека. Такой же срок установлен и для того, чтобы официально отказаться от имущества.

