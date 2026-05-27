Спадщина в Україні: кому доведеться доводити родинні зв'язки та як це зробити у 2026 році

Деякі українці можуть опинитися в непростій ситуації: свідоцтва про народження чи шлюб загубилися, залишилися на тимчасово окупованій території або мають помилки в іменах чи прізвищах. Через це можуть виникнути проблеми з оформленням спадщини, адже нотаріусу потрібно підтвердити родинний зв’язок із померлою людиною.

Про те, як отримати спадщину без документів у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як довести родинні зв’язки зі спадкодавцем

В Міністерстві юстиції України пояснюють, що в такій ситуації офіційно довести спорідненість можна лише через суд. Саме туди звертаються, якщо нотаріус не може оформити спадщину через відсутність документів або неточності в них.

Тобто спочатку варто звернутися до нотаріуса. Якщо він не може видати свідоцтво про право на спадщину, потрібно отримати письмову відмову або офіційне роз’яснення причин.

Після цього можна подавати заяву до суду про встановлення факту родинних відносин. Зробити це можна самостійно або за допомогою адвоката чи фахівців безоплатної правової допомоги.

Заяву подають до районного або міського суду за місцем проживання заявника. Такі справи розглядають в окремому провадженні, адже йдеться не про поділ майна, а лише про підтвердження сімейного зв’язку.

Які докази можуть допомогти у судовому процесі

Окрім основних документів (паспорта, свідоцтва про народження, шлюбу чи заповіту) суд може врахувати й інші підтвердження:

свідчення свідків;

листи та особисте листування;

довідки про спільне проживання;

сімейні фото з підписами або датами;

трудові книжки, анкети чи автобіографії;

медичні документи про догляд за родичем.

Скільки коштує звернення до суду у 2026 році

На сайті Судової влади України зазначається, що судовий збір у таких справах становить 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 1 січня 2026 року це 665,60 грн. Також варто уточнити, чи маєте ви право на пільги. Наприклад, від сплати судового збору можуть бути звільнені люди з інвалідністю I та II груп.

