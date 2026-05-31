Чи може попередній власник забрати назад подаровану квартиру: актуальні правила у 2026 році

Часом в українців виникає питання, чи може людина повернути собі майно, яке вона колись подарувала. Особливо часто це актуально, коли йдеться про квартиру, будинок або земельну ділянку.

Про те, чи може колишній власник повернути подаровану квартиру та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Коли право власності на квартиру остаточно переходить до обдаровуваного

Договір дарування є одним із найпоширеніших способів безоплатної передачі майна іншій особі. За його допомогою можна подарувати квартиру, житловий будинок, земельну ділянку або інше майно як родичу, так і будь-якій іншій людині.

Після прийняття подарунка обдаровуваний набуває право власності на нього. Відтак саме він стає законним власником переданого майна та отримує всі повноваження щодо його володіння, користування і розпорядження.

Особливістю договору дарування є його безумовний характер. Після передачі майна дарувальник не має права встановлювати правила його використання, висувати додаткові вимоги чи накладати будь-які обмеження. Тож, перед підписанням, варто враховувати такі моменти:

предметом дарування можуть бути як речі, так і майнові права;

загалом договір дарування не підлягає односторонньому скасуванню;

повернення подарованого майна допускається лише у випадках, прямо визначених законодавством.

Чи можна повернути подаровану квартиру в Україні

Хоча дарування вважається остаточною передачею майна, закон передбачає низку винятків, за яких договір може бути розірваний, у тому числі за рішенням суду.

Згідно зі статтею 727 Цивільного кодексу України, дарувальник має право вимагати повернення подарунка, якщо:

на момент звернення з вимогою подарунок фактично існує та зберігся;

дії обдаровуваного створюють ризик безповоротної втрати речі, яка має для дарувальника особливу немайнову цінність;

через недбале поводження з майном, що належить до культурних цінностей, виникає загроза його пошкодження або знищення;

обдаровуваний вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров’я чи майна самого дарувальника або його найближчих родичів — батьків, дітей, чоловіка чи дружини. У разі умисного вбивства дарувальника відповідну вимогу можуть заявити його спадкоємці.

Важлива умова — подароване майно повинно існувати на момент звернення до суду. Якщо квартиру вже продали, подарували іншій особі або майно було знищене, повернути його через розірвання договору не вийде.

У разі розірвання договору обдаровуваний зобов’язаний повернути майно в тому стані, в якому воно перебуває на день ухвалення рішення. Водночас усі доходи чи вигоди, отримані від використання цього майна до повернення, залишаються у його власності.

