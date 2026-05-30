Головна Економіка Податок на нерухомість: хто має платити за свою квартиру чи будинок

Податок на нерухомість: хто має платити за свою квартиру чи будинок

Дата публікації: 30 травня 2026 10:12
Платники податку на нерухомість: кому треба відкласти гроші у 2026 році
Сплата податку на нерухомість. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Щороку громадяни України сплачують податок на нерухомість. Однак це фінансове зобов’язання передбачили не для кожного власника житла. Варто заздалегідь дізнатися, хто вважається платником податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 266.1 Податкового кодексу.

Хто сплачує податок на нерухомість

Згідно з українським законодавством, податок на нерухоме майно повинні сплачувати фізичні та юридичні особи — власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Це стосується і нерезидентів також. Якщо господарів кілька, то фінансове зобов’язання переходить на:

  • кожну людину, якій належить частка майна;
  • всіх людей, між якими об’єкт поділений у натурі;
  • одного з власників за згодою сторін, якщо житло перебуває у спільній сумісній власності, але не поділений у натурі.

З іншого боку, не кожен домовласник повинен поповнювати державний бюджет. Важливою умовою для настання зобов’язання є перевищення встановленого ліміту на площу. Для квартири це 60 кв. метрів, для будинку — 120 кв. метрів, для кількох об’єктів нерухомості — 180 кв. метрів.

Тобто платити необхідно виключно за "зайві" квадратні метри. Якщо людина володіє квартирою загальної площі 52 кв. метри, вона не отримає податкове повідомлення-рішення від контролюючого органу, бо не входить у перелік платників.

Яка нерухомість не оподатковується

Раніше ми розповідали, які об’єкти житлової та нежитлової нерухомості не передбачають сплату податку. Список, визначений ПКУ, доволі широкий і включає:

  • гуртожитки;
  • дитячі будинки сімейного типу;
  • майно у власності органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • квартири та будинки, якими володіють діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, яких виховують одинокі матері/батьки;
  • об’єкти в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;
  • житло у власності багатодітних або прийомних сімей, де виховують п'ять і більше дітей;
  • бази олімпійської та паралімпійської підготовки;
  • будівлі дошкільних і загальноосвітніх закладів освіти незалежно від форми власності тощо.

Також податок не нараховують на об’єкти, розташовані в зонах активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях. Якщо житло було пошкоджене чи повністю знищене внаслідок воєнних дій, власник звільняється від фінансового зобов’язання.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці залишаються найбільшими покупцями житла серед іноземців у Польщі. Попит на закордонну нерухомість продовжує зростати. За результатами 2025 року наші громадяни придбали понад 9 000 квартир.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки часу мають власники нерухомості на сплату податку. Спершу контролюючий орган повинен відправити повідомлення-рішення. Після цього дається 60 календарних днів на виконання фінансового зобов’язання.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
