Головна Економіка Податок на нерухомість: скільки максимально треба заплатити у 2026 році

Дата публікації: 28 травня 2026 08:20
Ставка податку на нерухомість: скільки повинні заплатити власники житла у 2026 році
Ставка податку на нерухомість. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці щороку сплачують податок на нерухомість. Ставку затверджують сільські, селищні та міські ради. Однак навіть якщо відсоток залишається однаковим із року в рік, сума стягнення може зростати з огляду на підвищення мінімальної заробітної плати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 266.5.1 Податкового кодексу.

Яка ставка податку на нерухомість

Українське законодавство затвердило максимальну ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — показник не може перевищувати 1,5% за кожен "зайвий" квадратний метр житла. Відсоток застосовують до розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.

"Податок для об’єктів, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється за рішенням сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості", — зазначено в ПКУ.

Як розрахувати податок у 2026 році

Важливо розуміти: податок сплачується за попередній календарний рік, тому необхідно правильно визначити суму стягнення. Станом на 1 січня 2025-го мінімальна зарплата перебувала на рівні 8 000 грн, отже максимальна ставка дорівнює 120 грн (8 000 х 1,5%).

Це розмір податку, який застосовують до кожного квадратного метра житла понад ліміт. Згідно зі статтею 266.4 ПКУ, базою оподаткування для різних типів нерухомості є площа, яка перевищує:

  • 60 кв. метрів — для квартири;
  • 120 кв. метрів — для будинку;
  • 180 кв. метрів — для кількох типів нерухомого майна у власності однієї людини.

Наприклад, загальна площа квартири становить 70 кв. метрів. Тоді у 2026 році власнику доведеться заплатити 1 200 грн — по 120 грн за кожен "зайвий" квадрат, а їх 10 понад встановлений ліміт. За результатами 2026 року сума буде більшою, якщо ставка залишиться незмінною, бо мінімальна зарплата з 1 січня виросла до 8 647 грн.

Зауважимо, за великі об’єкти житлової нерухомості потрібно додатково платити 25 000 грн щороку. Це так званий "податок на розкіш", який застосовують до квартир і будинків площею понад 300 і 500 кв. метрів відповідно.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що для учасників програми "єОселя" може не вистачити квартир. На ринку спостерігається великий дефіцит житлової нерухомості, яку продають в межаж пільгового іпотечного кредитування. Адже девелопери майже не починали нових проєктів останніми роками.

Також Новини.LIVE розповідали, на які потреби не можна витратити житловий ваучер. Кошти в розмірі до 2 млн гривень йдуть безпосередньо на оплату квартири чи будинку. Але супутні послуги, податки та адміністративні збори не покриваються.

податки житло Податки на нерухомість
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
