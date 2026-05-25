Пільги із сплати податку на нерухомість: які правила діють у 2026 році

Деякі власники житла повинні щороку сплачувати податок на нерухомість. Однак певні об'єкти звільнені від нарахування фінансового зобов'язання, на них поширюється пільга. Тобто сплата коштів взагалі не передбачається.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 266.2.2 Податкового кодексу України.

На яку нерухомість не нараховують податок

Українське законодавство визначило перелік об’єктів, на які поширюється пільга зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Кошти не стягують з:

нерухомості у власності органів державної влади, місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними, якщо вони повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими;

об'єктів, розташованих у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;

дитячих будинків сімейного типу;

гуртожитків;

житла, непридатного для експлуатації, визнаного таким рішенням місцевої влади;

об'єктів, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю, яких виховують одинокі матері чи батьки (не більше однієї нерухомості на дитину);

об'єктів, які використовують представники малого та середнього бізнесу, що здійснюють діяльність у тимчасових спорудах та/або в малих архітектурних формах, на ринках;

будівель промисловості, віднесених до класу "Промислові та складські" (код 125), які використовують за призначенням у господарській діяльності (класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010) та які не здаються в оренду, лізинг, позичку;

нерухомості у власності громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

нерухомості у власності релігійних організацій, яку використовуються виключно для забезпечення статутної діяльності (крім виробничої та господарської);

будівель дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності/джерел фінансування;

об'єктів нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладів, місць оздоровлення та відпочинку дітей;

центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

баз олімпійської та паралімпійської підготовки;

житла у власності багатодітних або прийомних сімей із п'ятьма та більше дітьми.

Окремо встановлена пільга для резидентів Defence City, крім платників податку, які одночасно мають статус резидента Дія Сіті. Загалом українське законодавство дозволяє органам місцевого самоврядування затверджувати додаткові послаблення з податку на нерухоме майно.

Яка ставка податку на нерухомість

Місцеві органи влади повинні самостійно визначати ставки податку на об'єкти житлової та нежитлової нерухомості. Однак стаття 226.5 ПКУ встановила обмеження на рівні 1,5% розміру мінімальної зарплати, дійсного на 1 січня звітного року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Тобто ставка не може перевищувати цей показник. Коли настане час сплачувати кошти за результатами 2026 року, власникам житла доведеться застосувати ставку щонайбільше 129,71 грн за один квадратний метр, оскільки МЗП з 1 січня становить 8 647 грн (1,5% від суми).

Додатково 25 000 грн щороку повинні сплачувати українці, які володіють житлом великої площі. Для квартири встановлено ліміт 300 м², для будинку — 500 м². Це так званий податок "на розкіш".

Що ще варто знати українцям

Контролюючий орган повинен відправити власникам податкове повідомлення-рішення до 1 липня. На виконання фінансового зобов'язання дається 60 календарних днів із моменту отримання цього документу.

