Льготы по уплате налога на недвижимость: какие правила действуют в 2026 году

Некоторые владельцы жилья должны ежегодно уплачивать налог на недвижимость. Однако определенные объекты освобождены от начисления финансового обязательства, на них распространяется льгота. То есть уплата средств вообще не предусматривается.

На какую недвижимость не начисляют налог

Украинское законодательство определило перечень объектов, на которые распространяется льгота по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Средства не взимают с:

недвижимости в собственности органов государственной власти, местного самоуправления, а также организаций, созданных ими, если они полностью содержатся за счет государственного или местного бюджета и являются неприбыльными;

объектов, расположенных в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения;

детских домов семейного типа;

общежитий;

жилья, непригодного для эксплуатации, признанного таковым решением местной власти;

объектов, принадлежащих детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям с инвалидностью, которых воспитывают одинокие матери или отцы (не более одной недвижимости на ребенка);

объектов, которые используют представители малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность во временных сооружениях и/или в малых архитектурных формах, на рынках;

зданий промышленности, отнесенных к классу "Промышленные и складские" (код 125), которые используют по назначению в хозяйственной деятельности (классифицируется в секциях B-F КВЭД ДК 009:2010) и которые не сдаются в аренду, лизинг, ссуду;

недвижимости в собственности общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;

недвижимости в собственности религиозных организаций, которую используются исключительно для обеспечения уставной деятельности (кроме производственной и хозяйственной);

зданий дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности/источников финансирования;

объектов нежилой недвижимости государственных и коммунальных детских санаторно-курортных учреждений, мест оздоровления и отдыха детей;

центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, центров физического здоровья населения, центров по развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, детско-юношеских спортивных школ;

баз олимпийской и паралимпийской подготовки;

жилья в собственности многодетных или приемных семей с пятью и более детьми.

Отдельно установлена льгота для резидентов Defence City, кроме налогоплательщиков, которые одновременно имеют статус резидента Дія Сіті. В целом украинское законодательство позволяет органам местного самоуправления утверждать дополнительные послабления по налогу на недвижимое имущество.

Какая ставка налога на недвижимость

Местные органы власти должны самостоятельно определять ставки налога на объекты жилой и нежилой недвижимости. Однако статья 226.5 НКУ установила ограничение на уровне 1,5% размера минимальной зарплаты, действительного на 1 января отчетного года, за 1 квадратный метр базы налогообложения.

То есть ставка не может превышать этот показатель. Когда наступит время платить деньги по результатам 2026 года, владельцам жилья придется применять ставку максимум 129,71 грн за один квадратный метр, поскольку МЗП с 1 января составляет 8 647 грн (1,5% от суммы).

Дополнительно 25 000 грн ежегодно должны платить украинцы, которые владеют жильем большой площади. Для квартиры установлен лимит 300 м², для дома — 500 м². Это так называемый налог "на роскошь".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, когда нужно платить налог на недвижимое имущество. Контролирующий орган должен отправить владельцам налоговое уведомление-решение до 1 июля. На выполнение финансового обязательства дается 60 календарных дней с момента получения этого документа.

