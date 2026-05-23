Уплата налога на недвижимость: сколько времени имеют владельцы жилья в 2026 году

Физические и юридические лица должны ежегодно платить налог на недвижимость. Требование распространяется исключительно на квадратные метры жилья сверх установленного лимита. Не помешает узнать, сколько времени имеют украинцы на выполнение финансового обязательства.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 266.10 Налогового кодекса.

Когда платить налог на недвижимость

Физические лица — владельцы объектов жилой недвижимости — имеют 60 календарных дней на уплату налога после вручения им соответствующего уведомления-решения. Этот документ направляет контролирующий орган ежегодно до 1 июля. Однако отсчет для каждого человека начинается именно с даты вручения НУР.

Налоговое уведомление-решение считается направленным, если его:

лично вручили физическому лицу;

отправили по почте на адрес по месту жительства с уведомлением о вручении;

направили в Электронный кабинет плательщика на портале ГНС.

Что касается третьего способа, то украинцы должны дать согласие на переписку с контролирующими органами с помощью средств электронной связи, иначе отправлять документы в Электронный кабинет ГНС не будет. Юридическим лицам дается время на уплату до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

На какое жилье не начисляют налоги

Владельцы некоторой жилой недвижимости не платят деньги в государственный бюджет. В частности освобождение предусмотрено для квартир и домов, расположенных:

в зонах активных боевых действий;

на временно оккупированных территориях.

Также взыскание не применяют к уничтоженным объектам или их частям (только во время действия военного положения). Даже если квартира получила незначительное повреждение, но осталась пригодной для проживания, хотя и требует восстановления путем ремонта, она не подлежит налогообложению. Главное условие для такой льготы — принятие соответствующего решения органом местного самоуправления.

