Сплата податку на нерухомість: скільки часу мають власники житла у 2026 році

Фізичні та юридичні особи повинні щороку сплачувати податок на нерухомість. Вимога поширюється виключно на квадратні метри житла понад встановлений ліміт. Не завадить дізнатися, скільки часу мають українці на виконання фінансового зобов’язання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 266.10 Податкового кодексу.

Коли платити податок на нерухомість

Фізичні особи — власники об’єктів житлової нерухомості — мають 60 календарних днів на сплату податку після вручення їм відповідного повідомлення-рішення. Цей документ надсилає контролюючий орган щороку до 1 липня. Однак відлік для кожної людини починається саме з дати вручення ППР.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим, якщо його:

особисто вручили фізичній особі;

відправили поштою на адресу за місцем проживання з повідомленням про вручення;

надіслали в Електронний кабінет платника на порталі ДПС.

Щодо третього способу, то українці повинні дати згоду на листування з контролюючими органами за допомогою засобів електронного зв’язку, інакше надсилати документи в Електронний кабінет ДПС не буде. Юридичним особам дається час на сплату до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

На яке житло не нараховують податки

Власники деякої житлової нерухомості не сплачують кошти в державний бюджет. Зокрема звільнення передбачене для квартир і будинків, розташованих:

у зонах активних бойових дій;

на тимчасово окупованих територіях.

Також стягнення не застосовують до знищених об’єктів або їх часток (лише під час дії воєнного стану). Навіть якщо квартира зазнала незначного пошкодження, але залишилася придатною для проживання, хоч і потребує відновлення шляхом ремонту, вона не підлягає оподаткуванню. Головна умова для такої пільги — ухвалення відповідного рішення органом місцевого самоврядування.

