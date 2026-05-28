Ставка налога на недвижимость: сколько должны заплатить владельцы жилья в 2026 году

Украинцы ежегодно платят налог на недвижимость. Ставку утверждают сельские, поселковые и городские советы. Однако даже если процент остается одинаковым из года в год, сумма взыскания может расти, учитывая повышение минимальной заработной платы.

Какая ставка налога на недвижимость

Украинское законодательство утвердило максимальную ставку налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка — показатель не может превышать 1,5% за каждый "лишний" квадратный метр жилья. Процент применяют к размеру минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года.

"Налог для объектов, находящихся в собственности физических и юридических лиц, устанавливается по решению сельского, поселкового, городского совета в зависимости от места расположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости", — указано в НКУ.

Как рассчитать налог в 2026 году

Важно понимать: налог уплачивается за предыдущий календарный год, поэтому необходимо правильно определить сумму взыскания. По состоянию на 1 января 2025-го минимальная зарплата находилась на уровне 8 000 грн, следовательно, максимальная ставка равна 120 грн (8 000 х 1,5%).

Это размер налога, который применяют к каждому квадратному метру жилья сверх лимита. Согласно статье 266.4 НКУ, базой налогообложения для различных типов недвижимости является площадь, превышающая:

60 кв. метров — для квартиры;

120 кв. метров — для дома;

180 кв. метров — для нескольких типов недвижимого имущества в собственности одного человека.

Например, общая площадь квартиры составляет 70 кв. метров. Тогда в 2026 году владельцу придется заплатить 1 200 грн — по 120 грн за каждый "лишний" квадрат, а их 10 сверх установленного лимита. По результатам 2026 года сумма будет больше, если ставка останется неизменной, ведь минимальная зарплата с 1 января выросла до 8 647 грн.

Отметим, за большие объекты жилой недвижимости нужно дополнительно платить 25 000 грн ежегодно. Это так называемый "налог на роскошь", который применяют к квартирам и домам площадью более 300 и 500 кв. метров соответственно.

Что еще нужно знать украинцам

