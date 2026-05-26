Программа єОселя: грозит ли украинцам дефицит льготного ипотечного жилья

Строительство многоэтажки в Киеве.

Украинцам доступно жилье по государственной программе льготного ипотечного кредитования "єОселя". Для ВПЛ, военных, медиков, ученых и других категорий лиц предусмотрена сниженная процентная ставка — 3%. Однако выяснилось, что спрос на рынке значительно превышает предложение.

Об этом узнала журналистка Новини.LIVE Мария Гураль во время расследования "Наше дело".

Может ли не хватить квартир для украинцев

Больше всего льготных кредитов выдают в столице Украины, Киевской области и Львове. Там немалый рынок недвижимости, а люди ищут развитую инфраструктуру, комфортные условия проживания и тому подобное. Однако объектов в рамках программы может не хватить на всех, кто хочет ею воспользоваться.

"У нас формируется очень существенный дефицит. Ведь потом это работы на 20-30 лет — компенсировать такую нехватку жилья", — рассказала CEO консалтингово-инжиниринговой компании SIGMA+ Анна Лаевская.

По словам эксперта, рынок не успевает за спросом среди населения. Только в Киеве имеем 60 млн квадратных метров разрушенного жилья, владельцы которого могут захотеть приобрести новую квартиру с выгодными условиями кредитования.

Однако за последние четыре года девелоперы практически не начинают новых проектов, а старые не могут закончить. Из-за этого дефицит только усугубляется и способа решения проблемы пока не нашли.

Жилищные программы для ВПЛ

Государство обеспечило внутренне перемещенных лиц несколькими программами, которые помогают получить жилье на льготных условиях. В 2026 году функционирует:

механизм ваучеров на сумму до 2 млн гривен (оплата стоимости квартиры в пределах этого лимита);

ипотечное кредитование в рамках "єОселі" — действует ставка 3% годовых на срок до 30 лет;

кредит от KfW (Банк Развития Германии) и СЕВ при поддержке Восточноевропейского партнерства (Банка развития Совета Европы);

программа временного бесплатного поселения в коммунальных квартирах или общежитиях.

В то же время народный депутат Максим Ткаченко в эфире Ранок.LIVE сообщил, что в Украине и за рубежом около 2,5 млн семей ВПЛ нуждаются в компенсации за утраченную недвижимость.

