Ветераны почти не пользуются "еОселей": в чем проблема программы и что можно изменить

Несмотря на работу государственной программы "єОселя", ветераны пока не очень активно берут ипотеку на жилье. Это означает, что программу нужно дорабатывать и сделать более выгодной именно для военных и ветеранов.

О том, почему ветераны почти не пользуются программой "єОселя" и как это можно исправить, узнала журналистка сайта Новини.LIVE Мария Гураль в рамках расследования "Наше дело".

Почему военные не слишком активно пользуются программой "єОселя"

Председатель парламентского комитета по вопросам местного самоуправления Елена Шуляк отметила, что нынешние условия не полностью соответствуют потребностям ветеранского сообщества. По ее словам, государство должно предложить больше льгот и поддержки, чтобы военные могли легче покупать собственное жилье.

В "Укрфинжилье" напоминают, что "єОселя" — это не бесплатное жилье, а льготная ипотека.

"Часто граждане воспринимают эту программу как то, что государство должно им дать жилье. К сожалению, это не так. Кредит не может быть доступным для всех", — пояснил директор департамента развития бизнеса компании Андрей Тарасенко.

По его словам одной из главных проблем остается первый взнос. Именно из-за необходимости сразу заплатить значительную сумму многие люди не могут воспользоваться программой. Поэтому власть вместе с Министерством соцполитики обсуждала механизм компенсации части этого взноса.

Помогает ли государство с первым взносом по программе "єОселя"

С сентября 2025 года в Украине уже работает частичное возмещение первого взноса, но пока только для внутренне перемещенных лиц. Государство компенсирует:

до 40 тысяч гривен на оформление сделки;

70% первого взноса, но не более 30% стоимости жилья;

часть ежемесячных платежей и процентов в первый год — до 150 тысяч гривен.

Меняется ли льготная ставка по кредиту в случае завершения службы военного

Еще один больной вопрос — изменение льготной ставки после завершения службы. Например, военный может оформить ипотеку под 3% годовых, но после увольнения ставка может вырасти до 7%. Особенно остро это касается тех, кто оставляет службу из-за ранения или инвалидности.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев назвал такую ситуацию несправедливой и заявил, что правила нужно менять.

В то же время в "Укрфинжилье" уточняют: если военный увольняется из-за инвалидности, полученной во время службы, ставка 3% для него сохраняется. Кроме того, Министерство обороны и Министерство по делам ветеранов могут предоставлять дополнительные программы поддержки для таких людей.

