Ветерани майже не користуються "єОселею": у чому проблема програми та що можна змінити

Чому програму "єОселя" потрібно змінити під потреби військових.

Попри роботу державної програми "єОселя", ветерани поки що не дуже активно беруть іпотеку на житло. Це означає, що програму потрібно доопрацьовувати та зробити вигіднішою саме для військових і ветеранів.

Про те, чому ветерани майже не користуються програмою "єОселя" та як це можна виправити, дізналась журналістка сайту Новини.LIVE Марія Гураль у межах розслідування "Наша справа".

Чому військові не надто активно користуються програмою "єОселя"

Голова парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Олена Шуляк зазначила, що нинішні умови не повністю відповідають потребам ветеранської спільноти. За її словами, держава має запропонувати більше пільг і підтримки, щоб військові могли легше купувати власне житло.

У "Укрфінжитлі" нагадують, що "єОселя" — це не безплатне житло, а пільгова іпотека.

"Часто громадяни сприймають цю програму як те, що держава має їм дати житло. На жаль, це не так. Кредит не може бути доступним для всіх", — пояснив директор департаменту розвитку бізнесу компанії Андрій Тарасенко.

За його словами однією з головних проблем залишається перший внесок. Саме через необхідність одразу заплатити значну суму багато людей не можуть скористатися програмою. Тому влада разом із Міністерством соцполітики обговорювала механізм компенсації частини цього внеску.

Чи допомагає держава з першим внеском по програмі "єОселя"

З вересня 2025 року в Україні вже працює часткове відшкодування першого внеску, але поки лише для внутрішньо переміщених осіб. Держава компенсує:

до 40 тисяч гривень на оформлення угоди;

70% першого внеску, але не більше 30% вартості житла;

частину щомісячних платежів і відсотків у перший рік — до 150 тисяч гривень.

Чи змінюється пільгова ставка по кредиту в разі завершення служби військового

Ще одне болюче питання — зміна пільгової ставки після завершення служби. Наприклад, військовий може оформити іпотеку під 3% річних, але після звільнення ставка здатна зрости до 7%. Особливо гостро це стосується тих, хто залишає службу через поранення або інвалідність.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев назвав таку ситуацію несправедливою та заявив, що правила потрібно змінювати.

Водночас в "Укрфінжитлі" уточнюють: якщо військовий звільняється через інвалідність, отриману під час служби, ставка 3% для нього зберігається. Крім того, Міністерство оборони та Міністерство у справах ветеранів можуть надавати додаткові програми підтримки для таких людей.

