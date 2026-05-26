Програма єОселя: чи загрожує українцям дефіцит пільгового іпотечного житла

Будівництво багатоповерхівки в Києві.

Українцям доступне житло за державною програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Для ВПО, військових, медиків, науковців та інших категорій осіб передбачена знижена відсоткова ставка — 3%. Однак з’ясувалося, що попит на ринку значно перевищує пропозицію.

Про це дізналася журналістка Новини.LIVE Марія Гураль під час розслідування "Наша справа".

Чи може не вистачити квартир для українців

Найбільше пільгових кредитів видають у столиці України, Київській області та Львові. Там чималий ринок нерухомості, а люди шукають розвинену інфраструктуру, комфортні умови проживання тощо. Однак об’єктів у межах програми може не вистачити на всіх, хто прагне нею скористатися.

"У нас формується дуже суттєвий дефіцит. Тому що потім це роботи на 20-30 років — компенсувати таку нестачу житла", — розповіла CEO консалтингово-інжинірингової компанії SIGMA+ Анна Лаєвська.

За словами експертки, ринок не встигає за попитом серед населення. Тільки в Києві маємо 60 млн квадратних метрів зруйнованого житла, власники якого можуть захотіти придбати нову квартиру з вигідними умовами кредитування.

Однак за останні чотири роки девелопери практично не починають нових проєктів, а старі не можуть закінчити. Через це дефіцит лише поглиблюється і способу вирішення проблеми поки що не знайшли.

Житлові програми для ВПО

Держава забезпечила внутрішньо переміщених осіб кількома програмами, які допомагають отримати житло на пільгових умовах. У 2026 році функціонує:

механізм ваучерів на суму до 2 млн гривень (оплата вартості квартири в межах цього ліміту);

іпотечне кредитування в межах "єОселі" — діє ставка 3% річних на термін до 30 років;

кредит від KfW (Банк Розвитку Німеччини) та СЕВ за підтримки Східноєвропейського партнерства (Банку розвитку Ради Європи);

програма тимчасового безплатного поселення в комунальних квартирах або гуртожитках.

Водночас народний депутат Максим Ткаченко в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що в Україні та за кордоном близько 2,5 млн родин ВПО потребують компенсації за втрачену нерухомість.

Раніше Новини.LIVE писали, що податок на нерухомість не стягують з деяких об'єктів. Частина квартир, будинків, іншої житлової чи нежитлової нерухомості залишається захищеною. Ми дізналися, на які об'єкти поширюється пільга у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть у боржників забрати єдине житло. Це залежить від різних факторів, зокрема суми заборгованості. Якщо розмір боргу невеликий — до 432 350 грн у 2026 році — то квартиру чи будинок не арештовують.