Плательщики налога на недвижимость: кому надо отложить деньги в 2026 году

Ежегодно граждане Украины платят налог на недвижимость. Однако это финансовое обязательство предусмотрели не для каждого владельца жилья. Стоит заранее узнать, кто считается плательщиком налога на недвижимость, отличную от земельного участка, в 2026 году.

Кто платит налог на недвижимость

Согласно украинскому законодательству, налог на недвижимое имущество должны платить физические и юридические лица — владельцы объектов жилой и/или нежилой недвижимости. Это касается и нерезидентов тоже. Если хозяев несколько, то финансовое обязательство переходит на:

каждого человека, которому принадлежит доля имущества;

всех людей, между которыми объект поделен в натуре;

одного из собственников по согласию сторон, если жилье находится в общем совместном владении, но не разделено в натуре.

С другой стороны, не каждый домовладелец должен пополнять государственный бюджет. Важным условием для наступления обязательства является превышение установленного лимита на площадь. Для квартиры это 60 кв. метров, для дома — 120 кв. метров, для нескольких объектов недвижимости — 180 кв. метров.

То есть платить необходимо исключительно за "лишние" квадратные метры. Если человек владеет квартирой общей площади 52 кв. метра, он не получит налоговое уведомление-решение от контролирующего органа, потому что не входит в перечень плательщиков.

Какая недвижимость не облагается налогом

Ранее мы рассказывали, какие объекты жилой и нежилой недвижимости не предусматривают уплату налога. Список, определенный НКУ, довольно широкий и включает:

общежития;

детские дома семейного типа;

имущество в собственности органов государственной власти и местного самоуправления;

квартиры и дома, которыми владеют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, которых воспитывают одинокие матери/родители;

объекты в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения;

жилье в собственности многодетных или приемных семей, где воспитывают пять и более детей;

базы олимпийской и паралимпийской подготовки;

здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и т.д.

Также налог не начисляют на объекты, расположенные в зонах активных боевых действий и временно оккупированных территориях. Если жилье было повреждено или полностью уничтожено в результате военных действий, владелец освобождается от финансового обязательства.

