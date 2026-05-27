В Украине переписали правила передачи имущества детям: что изменилось с 25 мая

В Украине изменили правила передачи имущества детям. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

25 мая в Украине начали действовать новые правила по оформлению имущества на детей. Речь идет о Законе №4824-IX, который упрощает процедуру передачи детям недвижимости, транспорта и другого ценного имущества.

О том, как в 2026 году изменились правила получения имущества детьми, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Как изменились правила передачи имущества детям в Украине

Главное изменение — теперь для оформления сделки, по которой ребенок безвозмездно получает в собственность имущество, больше не нужно получать разрешение органа опеки и попечительства. Это касается недвижимости, транспорта, объектов незавершенного строительства, будущей недвижимости и других ценных активов.

Например, если ребенку решили подарить квартиру, дом или автомобиль, оформить право собственности можно будет без дополнительного согласования органа опеки. В то же время согласие родителей или других законных представителей ребенка остается обязательным.

Как возраст ребенка влияет на процесс передачи имущества

В законе также уточнили порядок заключения договоров в зависимости от возраста ребенка, ведь именно от этого зависит объем его гражданской дееспособности.

Читайте также:

Для детей до 14 лет действуют правила частичной гражданской дееспособности. Это означает, что они могут самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки. Все договоры относительно недвижимости или транспортных средств от имени малолетнего лица заключают родители или законные представители.

Если сделку оформляет только один из родителей, обязательно требуется письменное согласие второго родителя, заверенное нотариально.

Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет закон предусматривает более широкие возможности. Несовершеннолетние могут лично подписывать договоры, но только при наличии согласия обоих родителей или законных представителей.

Если договор подлежит нотариальному удостоверению или государственной регистрации, такое согласие также должно быть нотариально удостоверено.

Отдельно закон определяет случаи, когда согласие одного из родителей не требуется. Это возможно, если один из родителей:

имеет неизвестное место жительства;

находится в плену или является заложником;

интернирован в нейтральное государство;

пропал без вести при особых обстоятельствах или признан безвестно отсутствующим;

более шести месяцев отдельно проживает от ребенка и не принимает участия в его воспитании и содержании.

Когда разрешение опеки и попечительства все же необходимо

В то же время юристы обращают внимание, что новые правила касаются только ситуаций, когда ребенок приобретает право собственности на имущество.

Если же речь идет об отчуждении имущества, которое уже принадлежит ребенку, — продажа, дарение, обмен, передача в ипотеку или залог, внесение в уставный капитал юридического лица или паевой фонд кооператива — разрешение органа опеки и попечительства, как и раньше, является обязательным.

Это правило распространяется на недвижимость, объекты незавершенного строительства, будущую недвижимость, транспортные средства и другое ценное имущество, владельцем которого является ребенок.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие думают, что брачный договор полностью решает вопрос раздела имущества. Но на самом деле все не так просто. Даже с таким документом жена может получить большую часть наследства, а дети — лишь небольшие доли.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине наследство часто распределяется по закону, если нет завещания или его отменили через суд. В таком случае имущество делят между родственниками по очереди, а суд определяет, кому и какая часть принадлежит.