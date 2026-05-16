Оформление загранпаспорта для ребенка: доступно ли бабушке и дедушке

Заграничный паспорт гражданина Украины. Фото: Новини.LIVE

В украинцев может возникнуть ситуация, когда понадобится оформить заграничный паспорт ребенку. Однако родители или законные опекуны не смогут подать заявление на изготовление документа. Возникает вопрос, примут ли обращение от дедушки/бабушки/другого родственника, на которого родители оформили доверенность.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Загранпаспорт ребенку по доверенности

Согласно украинскому законодательству, нотариальная доверенность не дает родственникам права оформлять загранпаспорт для ребенка. Подача заявления допустима только в присутствии матери, отца или официального опекуна/попечителя.

"Это связано с требованиями законодательства по защите прав и интересов детей, а также с необходимостью подтверждения законного представительства", — уточнили в сообщении.

Бабушка, дедушка или другой родственник могут обратиться за оформлением загранпаспорта, но только если имеют документы об установлении опеки над ребенком.

Также исключения возможны при наличии судебного решения или документов, которые официально подтверждают право представлять интересы несовершеннолетнего. Родители должны учесть эти требования, если планируют поездку за границу с ребенком в ближайшее время.

Как оформить загранпаспорт ребенку

Родители или законные представители должны обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центра предоставления административных услуг. Им понадобится пакет документов, в частности:

соответствующее заявление;

паспорт гражданина или свидетельство о рождении ребенка;

справка об уплате административного сбора или ведомость об освобождении от платежа;

при необходимости — две цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 см и одна фотография размером 10 х 15 см.

Если нужно оформить паспорт с электронным чипом, ребенку придется пройти процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук. Этот процесс является обязательным для несовершеннолетних с 12 лет с разрешения законных представителей.

Стоимость загранпаспорта находится на уровне ориентировочно 1 150 грн. Срочный документ (выдача до семи рабочих дней) стоит примерно 1 800 грн. За обслуживание в ГП "Документ" нужно дополнительно оплатить сервисную услугу предприятия.

