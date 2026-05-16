Оформлення закордонного паспорта для дитини: чи доступно бабусі та дідусеві

В українців може виникнути ситуація, коли знадобиться оформити закордонний паспорт дитині. Однак батьки чи законні опікуни не зможуть подати заяву на виготовлення документа. Постає питання, чи приймуть звернення від дідуся/бабусі/іншого родича, на якого батьки оформили довіреність.

Закордонний паспорт дитині за довіреністю

Згідно з українським законодавством, нотаріальна довіреність не дає родичам права оформлювати закордонний паспорт для дитини. Подача заяви допустима лише у присутності матері, батька чи офіційного опікуна/піклувальника.

"Це пов’язано з вимогами законодавства щодо захисту прав та інтересів дітей, а також із необхідністю підтвердження законного представництва", — уточнили в повідомленні.

Бабуся, дідусь або інший родич можуть звернутися за оформленням закордонного паспорта, але тільки якщо мають документи про встановлення опіки над дитиною.

Також винятки можливі у разі наявності судового рішення чи документів, які офіційно підтверджують право представляти інтереси неповнолітнього. Батьки повинні врахувати ці вимоги, якщо планують поїздку за кордон із дитиною найближчим часом.

Як оформити закордонний паспорт дитині

Батьки чи законні представники мають звернутися в територіальний підрозділ Державної міграційної служби або Центру надання адміністративних послуг. Їм знадобиться пакет документів, зокрема:

відповідна заява;

паспорт громадянина чи свідоцтво про народження дитини;

довідка про сплату адміністративного збору або відомість про звільнення від платежу;

за потреби — дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см та одна фотокартка розміром 10 х 15 см.

Якщо потрібно оформити паспорт з електронним чіпом, дитині доведеться пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук. Цей процес є обов'язковим для неповнолітніх із 12 років за дозволом законних представників.

Вартість закордонного паспорта перебуває на рівні орієнтовно 1 150 грн. Терміновий документ (видача до семи робочих днів) коштує приблизно 1 800 грн. За обслуговування у ДП "Документ" потрібно додатково оплатити сервісну послугу підприємства.

