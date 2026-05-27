В Україні переписали правила передачі майна дітям: що змінилось з 25 травня

25 травня в Україні почали діяти нові правила щодо оформлення майна на дітей. Йдеться про Закон №4824-IX, який спрощує процедуру передачі дітям нерухомості, транспорту та іншого цінного майна.

Про зміни розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Як змінились правила передачі майна дітям в Україні

Головна зміна — тепер для оформлення правочину, за яким дитина безоплатно отримує у власність майно, більше не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування. Це стосується нерухомості, транспорту, об’єктів незавершеного будівництва, майбутньої нерухомості та інших цінних активів.

Наприклад, якщо дитині вирішили подарувати квартиру, будинок або автомобіль, оформити право власності можна буде без додаткового погодження органу опіки. Водночас згода батьків або інших законних представників дитини залишається обов’язковою.

Як вік дитини впливає на процес передачі майна

У законі також уточнили порядок укладення договорів залежно від віку дитини, адже саме від цього залежить обсяг її цивільної дієздатності.

Для дітей до 14 років діють правила часткової цивільної дієздатності. Це означає, що вони можуть самостійно здійснювати лише дрібні побутові правочини. Усі договори щодо нерухомості або транспортних засобів від імені малолітньої особи укладають батьки або законні представники.

Якщо правочин оформлює лише один із батьків, обов’язково потрібна письмова згода другого з батьків, посвідчена нотаріально.

Для підлітків віком від 14 до 18 років закон передбачає ширші можливості. Неповнолітні можуть особисто підписувати договори, але лише за наявності згоди обох батьків або законних представників.

Якщо договір підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, така згода також повинна бути нотаріально засвідчена.

Окремо закон визначає випадки, коли згода одного з батьків не потрібна. Це можливо, якщо один із батьків:

має невідоме місце проживання;

перебуває у полоні або є заручником;

інтернований до нейтральної держави;

зник безвісти за особливих обставин або визнаний безвісно відсутнім;

понад шість місяців окремо проживає від дитини та не бере участі в її вихованні й утриманні.

Коли дозвіл опіки та піклування все ж потрібний

Водночас юристи звертають увагу, що нові правила стосуються лише ситуацій, коли дитина набуває право власності на майно.

Якщо ж йдеться про відчуження майна, яке вже належить дитині, — продаж, дарування, обмін, передачу в іпотеку чи заставу, внесення до статутного капіталу юридичної особи або пайового фонду кооперативу — дозвіл органу опіки та піклування, як і раніше, є обов’язковим.

Це правило поширюється на нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва, майбутню нерухомість, транспортні засоби та інше цінне майно, власником якого є дитина.

