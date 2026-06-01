Спадщина в Україні: які податки потрібно заплатити, якщо отримали майно від далекого родича

Жінка тримає свідоцтво про спадщину. Фото: Новини.LIVE

Інколи, отримавши спадщину, українцям потрібно платити податки. Це стосується випадків, коли майно переходить від далеких родичів. Однак, якщо людина відмовиться від спадщини, жодних податків платити не доведеться.

Про те, які податки потрібно заплатити при отриманні спадщини від далеких родичів у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

В яких випадках не потрібно платити податок за спадщину

Якщо майно переходить у спадок від родичів першого або другого ступеня спорідненості, податки платити не потрібно. До таких родичів належать:

діти;

батьки;

бабусі й дідусі;

рідні брати і сестри;

чоловік або дружина.

У цих випадках спадщина повністю звільняється від оподаткування, незалежно від вартості майна.

В яких випадках спадщина оподатковується

Інша ситуація виникає тоді, коли спадщина надходить від більш далеких родичів або осіб, які не належать до близького кола. Це можуть бути, наприклад, тітка чи дядько, двоюрідні брати та сестри, прабабусі або прадідусі, а також вітчим чи мачуха. У таких випадках спадкоємець зобов’язаний сплатити податки.

Для громадян України, які мають статус резидента, діють такі ставки:

військовий збір — 5%;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%.

Обидва податки нараховуються на оціночну вартість спадкового майна. Наприклад, якщо людина отримує у спадок квартиру, яка оцінена у 1,8 млн грн, то податок на доходи складе 90 тисяч грн. Ще стільки ж потрібно сплатити як військовий збір. У підсумку загальна сума податків становитиме 180 тисяч грн.

В яких випадках краще відмовитись від спадщини

Фахівці також звертають увагу, що спадщина — це не завжди лише майно. До неї можуть входити банківські рахунки, цінності або інші активи. Але разом із цим інколи переходять і боргові зобов’язання. У деяких випадках вони можуть виявитись навіть більшими за вартість майна, тому прийняття спадщини не завжди є вигідним.

Згідно з статтею 1273 Цивільного кодексу України, українці можуть повністю відмовитися від спадщини. При цьому частково прийняти спадщину або висунути якісь умови неможливо. Якщо людина відмовляється, то вона поширюється на всю спадщину без винятків.

Є також чіткий строк для прийняття рішення. Подати заяву про прийняття спадщини або про відмову від неї потрібно протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця. Якщо цей термін пропустити, можуть виникнути юридичні складнощі з оформленням прав на майно.

Заяву можна оформити у нотаріуса особисто. Також її можна надіслати поштою, але тоді підпис обов’язково має бути завірений нотаріально. Для жителів сільської місцевості є додаткова можливість — заяву можуть приймати посадові особи органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадкової справи.

