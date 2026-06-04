Податок на нерухомість у 2026 році: які штрафи загрожують за несплату коштів

Сплата податку на нерухомість. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці повинні щороку сплачувати податок на нерухомість. Це зобов’язання власників житлових і нежитлових об’єктів, із деякими винятками. За затримку нарахування коштів нашим громадянам загрожує адміністративна відповідальність.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 124 Податкового кодексу.

Які штрафи за несплату податку

Згідно з українським законодавством, прострочення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, тягне за собою таку фінансову відповідальність:

5% суми боргу — в разі затримки до 30 календарних днів;

10% суми заборгованості — при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати грошового зобов’язання.

Якщо порушення скоєне умисно, тобто людина знала про необхідність сплати коштів, однак не зробила цього, їй доведеться закрити штраф у розмірі 25% від суми.

"Діяння, вчинені повторно протягом 1095 календарних днів, або які призвели до прострочення сплати грошового зобов’язання на строк більше 90 календарних днів, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50% від суми", — йдеться в Податковому кодексі.

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Також після спливу 90 днів починає нараховуватися пеня. Водночас штрафи не застосовують, якщо контролюючий орган не надіслав платнику податкове повідомлення-рішення у встановлений термін з інформацією про розташування об’єкта нерухомості, його площу, ставку фінансового зобов’язання та наявні пільги.

Коли податкова надсилає ППР

Контролюючий орган щороку надсилає податкове повідомлення-рішення (ППР) тим українцям, які повинні заплатити податок на нерухомість. Граничний термін — 1 липня. Як тільки власник майна отримає документ, починається зворотній відлік — 60 календарних днів, протягом яких необхідно виконати грошове зобов’язання.

ППР вважається надісланим, якщо його особисто вручили платнику, відправили за адресою проживання чи останнього відомого місцезнаходження з повідомленням про вручення, а також надіслали в Електронний кабінет на порталі ДПС.

Раніше Новини.LIVE писали, в яких країнах Європи податки "з’їдають" найбільше і найменше доходів громадян. Дослідження показало, що в деяких державах ставки доходять майже до 50%. Тобто працівники повинні віддавати близько половини зарплати.

Також Новини.LIVE розповідали, які ставки податку на спадщину в Україні. Якщо майно надійшло від членів сім’ї, податки не стягують. А спадщина від далеких родичів оподатковується 5% ПДФО та 5% військового збору. Для нерезидентів відсотки вищі.