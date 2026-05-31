Зарплата в Європі після податків: де працівникам залишиться найбільше грошей

Купюри євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Країни-члени Європейського Союзу значно випереджають Україну за рівнем середніх доходів. Однак не варто забувати про обов'язок сплачувати податки з офіційних зарплат. З'ясувалося, що Західна Європа не може похвалитися низькими ставками. Подекуди працівники отримують "на руки" трохи більше половини обіцяної суми.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Euronews Business.

Де найвищі податки на доходи

Якщо річна зарплата працівника становить 100 000 євро, він не отримає цю суму в повному розмірі, оскільки з доходу стягуються податки. Ставки відрізняються в різних країнах, і з'ясувалося, що в державах Східної Європи ситуація набагато краща.

Про це свідчать дані нового дослідження, яке продемонструвало податковий розрив між регіонами. В п'ятірку країн із найнижчим чистим доходом (з суми 100 000 євро) входять:

Бельгія — 50 750 євро;

Данія — 51 500 євро;

Швеція — 52 000 євро;

Австрія — 54 200 євро;

Словенія — 55 060 євро.

Найбільше після сплати податків працівникам нараховують у:

Читайте також:

Болгарії — 86 930 євро;

Естонії — 74 400 євро;

Чехії — 72 800 євро;

Мальті — 72 500 євро;

Швейцарії — 70 500 євро.

"Серед 31 європейської країни (держави-члени ЄС, а також Велика Британія, Швейцарія, Норвегія та Туреччина) чиста зарплата від 100 000 євро валової суми коливається від 50 750 євро в Бельгії до 86 930 євро в Болгарії", — йдеться в дослідженні.

Суми доходів у ЄС після сплати податків. Фото: Euronews Business

Скільки грошей залишиться в українців

Станом на 2026 рік працівники в Україні сплачують з офіційної зарплати 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Окремо роботодавці нараховують 22% єдиного соціального внеску за власний рахунок.

Виходить, загальний показник фінансового стягнення — 23%. Отже з річного заробітку 100 000 євро "на руки" українці отримають 77 000 євро. Якби дослідження включало нашу державу, Україна б зафіксувалася на другому місці, одразу після Болгарії.

Раніше Новини.LIVE писали, яка мінімальна зарплата в Україні станом на червень 2026 року. Перегляд соціальних стандартів не передбачається, тому дохід починається від 8 647 грн. Після сплати податків "на руки" працівники отримують близько 6 658 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з зарплатами вчителів у червні. Підвищення заплановане з 1 вересня 2026 року, отже жодних змін у грошовому забезпеченні найближчим часом не буде. Базовий посадовий оклад педагогічних працівників починається з 6 315 грн.