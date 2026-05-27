Зарплата вчителя в Україні: що буде з мінімальними доходами в червні 2026 року

Вчителі в Україні отримують не надто великі доходи станом на травень 2026 року. Мінімальна зарплата педагогічних працівників розраховується на основі Єдиної тарифної сітки. Плюс сума підвищується на обов’язкові надбавки і доплати, гарантовані державою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які мінімальні зарплати розраховувати вчителям у червні.

Базовий посадовий оклад вчителя

Щоб самостійно дізнатися свій посадовий оклад за ЄТС, необхідно помножити коефіцієнт тарифного розряду, присвоєного за результатами атестації, на базову ставку 1-го ТР, яка у 2026 році перебуває на рівні 3 470 грн. Станом на червень мінімальні оклади залежно від тарифного розряду вчителя будуть такими:

10 ТР — від 6 315 грн;

11 ТР — від 6 836 грн;

12 ТР — від 7 356 грн;

13 ТР — від 7 877 грн;

14 ТР — від 8 397 грн.

Мінімальна зарплата педагога

На обчисленні посадового окладу справа не завершується, адже базова сума зростає завдяки додатковим гарантіям від держави. Обов’язкові збільшення грошового забезпечення педагогічних працівників включають підвищення на 40% (постанова КМУ № 1749), доплату за роботу в несприятливих умовах від 2 000 грн/міс. (постанова КМУ № 1286) і надбавку від 5% до 30% за престижність праці (постанова КМУ № 373).

Включивши ці складові до розрахунку, ми отримали такі мінімальні зарплати вчителів в Україні станом на червень 2026 року:

10 ТР — від 11 883 грн;

11 ТР — від 12 648 грн;

12 ТР — від 13 413 грн;

13 ТР — від 14 179 грн;

14 ТР — від 14 943 грн.

Зауважимо, з нового навчального року, тобто 1 вересня, планується другий етап підвищення грошового забезпечення педагогів. Посадові оклади хочуть збільшити ще на 20%, отже загальний показник зростання буде становити 60%. Для цього Кабінету Міністрів необхідно ухвалити нову постанову або внести зміни до чинної.

