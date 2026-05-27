Зарплата учителя в Украине: что будет с минимальными доходами в июне 2026 года

Зарплата учителя в июне 2026 года. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Учителя в Украине получают не слишком большие доходы по состоянию на май 2026 года. Минимальная зарплата педагогов рассчитывается на основе Единой тарифной сетки. Плюс сумма увеличивается на обязательные надбавки и доплаты, гарантированные государством.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие минимальные зарплаты рассчитывать учителям в июне.

Базовый должностной оклад учителя

Чтобы самостоятельно узнать свой должностной оклад по ЕТС, необходимо умножить коэффициент тарифного разряда, присвоенного по результатам аттестации, на базовую ставку 1-го ТР, которая в 2026 году находится на уровне 3 470 грн. По состоянию на июнь минимальные оклады в зависимости от тарифного разряда учителя будут такими:

10 ТР — от 6 315 грн;

11 ТР — от 6 836 грн;

12 ТР — от 7 356 грн;

13 ТР — от 7 877 грн;

14 ТР — от 8 397 грн.

Минимальные зарплаты учителей в июне. Фото: Новини.LIVE

Минимальная зарплата педагога

На исчислении должностного оклада дело не кончается, ведь базовая сумма растет благодаря дополнительным гарантиям от государства. Обязательное увеличение денежного обеспечения педагогических сотрудников включает повышение на 40% (постановление КМУ № 1749), доплату за работу в неблагоприятных условиях от 2 000 грн/мес. (постановление КМУ № 1286) и надбавку от 5% до 30% за престижность труда (постановление КМУ № 373).

Включив эти составляющие в расчет, мы получили такие минимальные зарплаты учителей в Украине по состоянию на июнь 2026 года:

Читайте также:

10 ТР — от 11 883 грн;

11 ТР — от 12 648 грн;

12 ТР — от 13 413 грн;

13 ТР — от 14 179 грн;

14 ТР — от 14 943 грн.

Отметим, что с нового учебного года, то есть 1 сентября, планируется второй этап повышения денежного обеспечения педагогов. Должностные оклады хотят увеличить еще на 20%, поэтому общий показатель роста будет составлять 60%. Для этого Кабинету Министров необходимо принять новое постановление или внести изменения в действующее.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, в каких странах Европы установлена самая большая минимальная зарплата в 2026 году. На первом месте разместился Люксембург с суммой 2 704 евро (138 900 грн). Украина замыкает список с показателем 8 647 грн (около 168 евро).

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько минимально получает директор школы в мае 2026 года. Мы посчитали базовый должностной оклад руководителя учебного заведения. Плюс включили обязательные доплаты и надбавки, гарантированные государством.