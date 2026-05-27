Зарплата учителя в Украине: что будет с минимальными доходами в июне 2026 года

Зарплата учителя с 1 июня: сколько минимально будут получать педагоги
Учителя в Украине получают не слишком большие доходы по состоянию на май 2026 года. Минимальная зарплата педагогов рассчитывается на основе Единой тарифной сетки. Плюс сумма увеличивается на обязательные надбавки и доплаты, гарантированные государством.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие минимальные зарплаты рассчитывать учителям в июне.
Базовый должностной оклад учителя
Чтобы самостоятельно узнать свой должностной оклад по ЕТС, необходимо умножить коэффициент тарифного разряда, присвоенного по результатам аттестации, на базовую ставку 1-го ТР, которая в 2026 году находится на уровне 3 470 грн. По состоянию на июнь минимальные оклады в зависимости от тарифного разряда учителя будут такими:
- 10 ТР — от 6 315 грн;
- 11 ТР — от 6 836 грн;
- 12 ТР — от 7 356 грн;
- 13 ТР — от 7 877 грн;
- 14 ТР — от 8 397 грн.
Минимальная зарплата педагога
На исчислении должностного оклада дело не кончается, ведь базовая сумма растет благодаря дополнительным гарантиям от государства. Обязательное увеличение денежного обеспечения педагогических сотрудников включает повышение на 40% (постановление КМУ № 1749), доплату за работу в неблагоприятных условиях от 2 000 грн/мес. (постановление КМУ № 1286) и надбавку от 5% до 30% за престижность труда (постановление КМУ № 373).
Включив эти составляющие в расчет, мы получили такие минимальные зарплаты учителей в Украине по состоянию на июнь 2026 года:
- 10 ТР — от 11 883 грн;
- 11 ТР — от 12 648 грн;
- 12 ТР — от 13 413 грн;
- 13 ТР — от 14 179 грн;
- 14 ТР — от 14 943 грн.
Отметим, что с нового учебного года, то есть 1 сентября, планируется второй этап повышения денежного обеспечения педагогов. Должностные оклады хотят увеличить еще на 20%, поэтому общий показатель роста будет составлять 60%. Для этого Кабинету Министров необходимо принять новое постановление или внести изменения в действующее.
