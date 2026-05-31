Зарплата в Европе после налогов: где сотрудникам останется больше всего денег

Страны-члены Европейского Союза значительно опережают Украину по уровню средних доходов. Однако не стоит забывать об обязанности платить налоги с официальных зарплат. Выяснилось, что Западная Европа не может похвастаться низкими ставками. Кое-где работники получают "на руки" чуть больше половины обещанной суммы.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews Business.

Где самые высокие налоги на доходы

Если годовая зарплата сотрудника составляет 100 000 евро, он не получит эту сумму в полном размере, поскольку с дохода взимаются налоги. Ставки отличаются в разных странах, и выяснилось, что в государствах Восточной Европы ситуация намного лучше.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования, которое продемонстрировало налоговый разрыв между регионами. В пятерку стран с самым низким чистым доходом (с суммы 100 000 евро) входят:

Бельгия — 50 750 евро;

Дания — 51 500 евро;

Швеция — 52 000 евро;

Австрия — 54 200 евро;

Словения — 55 060 евро.

Больше всего после уплаты налогов работникам начисляют в:

Болгарии — 86 930 евро;

Эстонии — 74 400 евро;

Чехии — 72 800 евро;

Мальте — 72 500 евро;

Швейцарии — 70 500 евро.

"Среди 31 европейской страны (государства-члены ЕС, а также Великобритания, Швейцария, Норвегия и Турция) чистая зарплата от 100 000 евро валовой суммы колеблется от 50 750 евро в Бельгии до 86 930 евро в Болгарии", — говорится в исследовании.

Суммы доходов в ЕС после уплаты налогов. Фото: Euronews Business

Сколько денег останется в украинцев

По состоянию на 2026 год сотрудники в Украине платят с официальной зарплаты 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Отдельно работодатели начисляют 22% единого социального взноса за свой счет.

Получается, общий показатель финансового взыскания — 23%. Так что с годового заработка 100 000 евро "на руки" украинцы получат 77 000 евро. Если бы исследование включало наше государство, Украина бы зафиксировалась на втором месте, сразу после Болгарии.

