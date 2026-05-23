Средняя зарплата в Молдове значительно превышает украинскую: какая разница в доходах

Украина находится на последнем месте в рейтинге европейских государств по уровню минимальной зарплаты. Средние доходы наших граждан тоже трудно сравнить с суммами, которые получают жители ЕС. Даже в Молдове, которая еще по состоянию на 2020 год находилась с Украиной на одном уровне в вопросе доходов, сейчас ситуация намного лучше.

Какая средняя зарплата в Молдове

Согласно данным специализированного портала Trading Economics, средняя заработная плата в Молдове по состоянию на четвертый квартал 2025 года составляла 16 355,10 лей. Это официальные данные Национального бюро статистики Республики Молдова.

По официальному курсу в мае 2026 года имеем перерасчет на уровне 946 долларов (почти 42 000 грн). В Государственной службе статистики Украины сообщили, что средняя зарплата в марте равнялась 30 356 грн. Это примерно 686 долларов по курсу Национального банка.

Получается, средний доход рядового гражданина в Молдове больше на 38%, чем в Украине. Проанализировав динамику роста зарплат в обоих государствах в течение последних восьми лет, можно прийти к выводу, что Молдова существенно опережает Украину, начиная с 2022 года.

Минимальная зарплата в Молдове

По состоянию на 1 января 2026 года, согласно информации на портале Trading Economics, минимальная зарплата в Молдове составляла 313 евро, или 16 000 грн. Среди всех европейских государств это второй показатель с конца. Замыкает рейтинг Украина с размером МЗП ориентировочно 168 евро (8 647 грн).

Для сравнения, первое место в списке занял Люксембург, где минимальная заработная плата находится на уровне 2 704 евро (почти 139 000 грн). На втором и третьем местах расположились Ирландия и Германия с показателями 2 391 евро (122 800 грн) и 2 343 евро (120 300 грн) соответственно.

