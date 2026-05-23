Головна Економіка Молдова випередила Україну за середніми доходами: як відрізняються зарплати

Молдова випередила Україну за середніми доходами: як відрізняються зарплати

Дата публікації: 23 травня 2026 17:35
Середня зарплата в Молдові значно перевищує українську: яка різниця в доходах
Україна перебуває на останньому місці в рейтингу європейських держав за рівнем мінімальної зарплати. Середні доходи наших громадян теж важко порівняти з сумами, які отримують мешканці ЄС. Навіть у Молдові, яка ще станом на 2020 рік перебувала з Україною на одному рівні в питанні доходів, нині ситуація набагато краща.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки в середньому заробляють громадяни Молдови та України.

Яка середня зарплата у Молдові

Згідно з даними спеціалізованого порталу Trading Economics, середня заробітна плата у Молдові станом на четвертий квартал 2025 року становила 16 355,10 лей. Це офіційні дані Національного бюро статистики Республіки Молдова.

За офіційним курсом у травні 2026 року маємо перерахунок на рівні 946 доларів (майже 42 000 грн). У Державній службі статистики України повідомили, що середня зарплата в березні дорівнювала 30 356 грн. Це приблизно 686 доларів за курсом Національного банку.

Виходить, середній дохід пересічного громадянина у Молдові більший на 38%, ніж в Україні. Проаналізувавши динаміку зростання зарплат в обох державах протягом останніх восьми років, можна дійти висновку, що Молдова суттєво випереджає Україну, починаючи з 2022 року.

Мінімальна зарплата у Молдові

Станом на 1 січня 2026 року, згідно з інформацією на порталі Trading Economics, мінімальна зарплата у Молдові становила 313 євро, або 16 000 грн. Серед усіх європейських держав це другий показник із кінця. Замикає рейтинг Україна з розміром МЗП орієнтовно 168 євро (8 647 грн).

Для порівняння, перше місце у списку зайняв Люксембург, де мінімальна заробітна плата перебуває на рівні 2 704 євро (майже 139 000 грн). На другому і третьому місцях розташувалися Ірландія та Німеччина з показниками 2 391 євро (122 800 грн) і 2 343 євро (120 300 грн) відповідно.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі планують підняти мінімальну зарплату з 2027 року. Однак показник зростання буде невеликим, згідно з прогнозами експертів. Передбачається, що сума може вирости всього на 54 злотих брутто (655 грн).

Також Новини.LIVE розповідали, що українці повинні сплачувати податки з доходів. Контролюючий орган може визнати грошові перекази на банківські рахунки незадекларованим заробітком. Як результат, доведеться заплатити великий штраф і 23% загального податку.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
