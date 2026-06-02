Податок на нерухомість у 2026 році: за які саме об’єкти доводиться платити українцям

Люди дивляться на місто.

Щороку українці сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це зобов'язання поширюється не на всі збудовані об'єкти — існує чимало винятків. Не завадить дізнатися, що саме вважається об'єктом оподаткування в Україні станом на 2026 рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 226.2 Податкового кодексу.

Оподаткування нерухомості в Україні

Фінансове зобов'язання поширюється на житлову та нежитлову нерухомість, а також її частки. Українське законодавство визначає об'єктом оподаткування саме такі будівлі. Поняття житлової нерухомості включає квартири, приватні будинки, дачні та садові приміщення — загалом усе, що відноситься до житлового фонду.

Об'єктами нежитлової нерухомості вважаються готелі, офіси, магазини, гаражі, торгові центри, промислові приміщення, склади тощо. Якщо будівництво не завершене, Податковий кодекс не визначає квартиру чи будинок як об'єкт оподаткування.

Хто повинен платити податок на нерухомість

Раніше ми розповідали, хто вважається платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Фінансові зобов'язання лежать на фізичних та юридичних особах, визначених власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Нерезиденти України теж входять у цей список.

Кожна особа, яка володіє квартирою/будинком за документами, повинна вносити свій вклад, незалежно від частки майна, що їй належить. Але якщо загальна площа житла не перевищує встановлений ліміт, кошти в державний бюджет не сплачуються.

Для квартири межа становить 60 м², для будинку — 120 м², для кількох об'єктів — 180 м². Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування, проте вона не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.

Що ще варто знати українцям

Також Новини.LIVE розповідали, з яких об'єктів не стягують податок на нерухомість. Список доволі широкий і включає гуртожитки, дитячі будинки, деякі промислові об'єкти, бази олімпійської підготовки, житло у власності багатодітних сімей, приміщення в зонах обов'язкового відселення тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, з яких об'єктів не стягують податок на нерухомість. Список доволі широкий і включає гуртожитки, дитячі будинки, деякі промислові об'єкти, бази олімпійської підготовки, житло у власності багатодітних сімей, приміщення в зонах обов'язкового відселення тощо.